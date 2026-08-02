به گزارش خبرنگار مهر، امیر صدیقی، رئیس فدراسیون ووشو در جریان حضور دبیرکل و اعضای هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک در آکادمی ملی ووشو ایران و بازدید از اردوی تیمهای ملی ووشو ساندا و تالو در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شرایط ووشو همواره در بازیهای آسیایی خوب بوده و در دوره گذشته این بازیها در هانگژو نیز فدراسیون ووشو موفق شد بیشترین مدال را کسب کند.
وی ادامه داد: حضور رسانه همیشه برای خانواده ووشو دلگرمکننده بوده و از اینکه در همه شرایط همراه ما هستید و دستاوردها و موفقیتهای ورزشکاران را به بهترین شکل منعکس میکنید، صمیمانه تشکر میکنم.
رئیس فدراسیون ووشو افزود: امروز دبیرکل محترم کمیته ملی المپیک به همراه هیات همراه در آکادمی ملی ووشو حضور پیدا کردند و از نزدیک در جریان روند آمادهسازی و تمرینات تیمهای ملی قرار گرفتند. خوشبختانه شرایط تیمهای ملی بسیار مطلوب است و امیدواریم این روند تا زمان برگزاری بازیهای آسیایی ناگویا ادامه داشته باشد. در بازیهای آسیایی هانگژو، فدراسیون ووشو بیشترین تعداد مدال را برای کاروان ایران کسب کرد و از نظر تعداد مدال طلا نیز پس از کشتی، موفقترین فدراسیون کشور بود.
صدیقی گفت: امیدواریم در بازیهای آسیایی ناگویا نیز ملیپوشان ووشو در کنار سایر اعضای کاروان ایران عملکردی درخشان داشته باشند و بتوانند بار دیگر موجب سربلندی کشور شوند.
رئیس فدراسیون ووشو درخصوص جوانگرایی تیم افزود: تیم ملی ووشوی ایران شاید جوانترین تیم تاریخ خود را برای حضور در یک رویداد بزرگ آماده میکند. البته این جوانان، با وجود سن پایین، تجربه ارزشمندی از حضور در مسابقات ردههای پایه، رقابتهای بینالمللی و حتی مسابقات قهرمانی جهان دارند. همچنین کادر فنی تیم نیز متشکل از قهرمانان و مربیان برجسته ووشوی جهان است و خوشبختانه شرایط فنی تیم رضایتبخش است. امیدواریم هر ۱۲ نماینده ایران در بازیهای آسیایی بهترین عملکرد خود را ارائه دهند و پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران را به اهتزاز درآورند.
وی افزود :برای نخستین بار پیش از بازیهای آسیایی، موفق شدیم در دو رویداد مهم بینالمللی حضور پیدا کنیم. تیم ملی ساندا در تورنمنت معتبری در کشور چین با حضور تیمهای قدرتمندی همچون چین، ماکائو و هنگکنگ شرکت کرد. در این مسابقات که با حضور ۱۲ تیم برگزار شد، هشت ورزشکار ایران موفق به کسب چهار مدال طلا و چهار مدال نقره شدند.
صدیقی ادامه داد: در بخش تالو نیز تیم ملی در جام جهانی تالو، که از بالاترین سطح فنی این رشته برخوردار است، حضور یافت و نتایج بسیار خوبی کسب کرد. امیدواریم در ۴۵ روز باقیمانده تا بازیهای آسیایی، بتوانیم شرایط مطلوب تیم را حفظ کنیم و همه اعضای کاروان ایران با آمادگی کامل راهی این رقابتها شوند. امیدوارم درخواست ورزشکاران برای حضور در حرم مطهر امام رضا (ع) نیز محقق شود تا ملیپوشان با روحیهای مضاعف، دعای خیر مردم و انگیزهای بیشتر عازم بازیهای آسیایی شوند.
رئیس فدراسیون ووشو درباره حواشی اخیر مربوط به خواهران منصوریان نیز گفت: موضوع اختلاف، شخصی و مربوط به من نیست، اما اتفاقی که رخ داد، از نظر ما اقدامی بسیار تلخ، هنجارشکنانه و دور از شان خانواده ووشو و ورزش ایران بود. این اتفاق موجب تاثر همه ما شد؛ بهویژه اینکه بانوان ورزشکار ایران همواره در میادین مختلف افتخارآفرین بودهاند. فدراسیون ووشو از مسیرهای قانونی، موضوع شکایت خود را پیگیری کرده است. با توجه به اینکه پرونده در حال رسیدگی است و حفظ محرمانگی آن ضرورت دارد، در حال حاضر امکان ارائه جزئیات وجود ندارد، اما پس از مشخص شدن نتیجه، اطلاعرسانی لازم انجام خواهد شد.
وس در پایان گفت: فدراسیون ووشو همواره تلاش کرده است با رعایت عدالت و حفظ جایگاه حاکمیتی خود، بهترین شرایط را برای ورزشکاران و مربیان فراهم کند. هدف ما ایجاد آرامش، امنیت و اتحاد در خانواده ووشو است تا ملیپوشان با تمرکز کامل برای موفقیت در بازیهای آسیایی آماده شوند. خواسته جامعه ورزش و مردم نیز این بود که موضوع اخیر به صورت دقیق بررسی شود و این روند در حال انجام است. خوشبختانه از آن مقطع عبور کردهایم و امیدواریم از این پس همه تمرکز مجموعه بر موفقیت تیمهای ملی و افتخارآفرینی برای ایران باشد.
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