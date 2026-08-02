تدوین نقشه راه توانمندسازی معلمان لرستان بر اساس نیازسنجی

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی سهرابی بعدازظهر یکشنبه با تشریح سیاست‌های جدید آموزش و پرورش لرستان در حوزه آموزش نیروی انسانی، در جمع مدیران این نهاد اظهار داشت: توانمندسازی سرمایه انسانی زمانی اثربخش خواهد بود که آموزش‌ها بر اساس نیازهای واقعی جامعه هدف، مأموریت‌های سازمانی و نتایج پژوهش‌های کاربردی طراحی شوند؛ از این‌رو رویکرد آموزش‌های کلی و غیرهدفمند جای خود را به برنامه‌های مسئله‌محور و مبتنی بر نیازسنجی خواهد داد.

نیازسنجی و پژوهش؛ مبنای برنامه‌های آموزشی

وی با بیان اینکه آموزش نیروی انسانی باید بر پایه شناخت دقیق نیازهای کارکنان و معلمان برنامه‌ریزی شود، افزود: هر یک از معاونت‌ها و حوزه‌های تخصصی آموزش و پرورش متولی آموزش در حوزه مأموریت خود هستند و حوزه آموزش نیروی انسانی وظیفه راهبری، هماهنگی، سیاست‌گذاری و پشتیبانی این فرایند را بر عهده دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان ادامه داد: خروجی پژوهش‌ها، نیازسنجی‌ها و نظرسنجی‌های تخصصی باید به عنوان قطب‌نمای برنامه‌ریزی آموزشی مورد استفاده قرار گیرد تا دوره‌های آموزشی متناسب با نیازهای واقعی معلمان، مدیران و کارکنان طراحی و اجرا شود.

فعال‌سازی مراکز آموزش نیروی انسانی در استان

سهرابی با اشاره به نقش مراکز آموزش نیروی انسانی در ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت، تصریح کرد: این مراکز باید با انجام پژوهش‌های کاربردی، شناسایی نیروهای توانمند، بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان آموزشی و تعریف شاخص‌های کلیدی عملکرد، زمینه اجرای آموزش‌های هدفمند و توانمندسازی مستمر کارکنان را فراهم کنند.

وی خاطرنشان کرد: نتایج مطالعات و نیازسنجی‌ها باید مبنای تدوین برنامه عملیاتی سالانه قرار گیرد تا همه فعالیت‌های آموزشی در قالب یک مدل واحد، منسجم و قابل ارزیابی دنبال شود و از اجرای برنامه‌های پراکنده و کم‌اثر جلوگیری شود.

تمرکززدایی و نظارت فرآیندی؛ محور تحول آموزشی

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با اشاره به سیاست‌های تحولی این اداره‌کل در سال تحصیلی جدید، گفت: تمرکززدایی، نظارت فرآیندی و کنترل مستمر فرایندها سه رویکرد اصلی آموزش و پرورش لرستان در حوزه مدیریت آموزشی و توانمندسازی نیروی انسانی خواهد بود.

سهرابی اظهار داشت: تحقق این اهداف نیازمند مشارکت مسئولانه همه بخش‌ها، تفویض اختیار، استفاده از ظرفیت نیروهای متخصص و تقویت فرهنگ کار تیمی است؛ موضوعی که می‌تواند زمینه ارتقای کیفیت آموزش، افزایش بهره‌وری و بهبود عملکرد نظام تعلیم و تربیت استان را فراهم کند.

حرکت به سمت نظام آموزشی مبتنی بر کیفیت

وی با تأکید بر اینکه سرمایه انسانی مهم‌ترین پشتوانه تحول در آموزش و پرورش است، افزود: هر اندازه آموزش کارکنان و معلمان علمی‌تر، هدفمندتر و متناسب با نیازهای روز باشد، کیفیت فرایند تعلیم و تربیت نیز ارتقا خواهد یافت.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان تصریح کرد: برنامه‌ریزی برای توانمندسازی مستمر معلمان و کارکنان، بهره‌گیری از نتایج پژوهش‌ها و استقرار نظام آموزشی مبتنی بر کیفیت، از اولویت‌های اصلی آموزش و پرورش استان در مسیر تحقق اهداف سند تحول بنیادین خواهد بود.