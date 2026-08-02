آشفته و شمسی پور در فینال، دمیرچلی و عیسی زاده در رده بندی

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج نمایندگان کشورمان تاکنون به شرح زیر است:

در وزن ۴۵ کیلوگرم، مهدی دمیرچلی در دور نخست بادمایف از روسیه را با نتیجه ۹ بر ۲ مغلوب کرد. وی در دور دوم مارکو کواسنیوک از اوکراین را با نتیجه ۵ بر ۲ شکست داد و راهی دیدار نیمه نهایی شد. دمیرچلی در این دیدار با نتیجه ۹ بر صفر مقابل رایلن بیزر وکس از آمریکا شکست خورد و به دیدار رده بندی راه پیدا کرد و باید با جاداو از هند مبارزه کند.

در وزن ۵۱ کیلوگرم، بنیامین آشفته در دور نخست با نتیجه ۱۰ بر صفر هگدوس از اسلواکی را شکست داد. وی در دور دوم نگرو از مولدوای را با نتیجه ۱۲ بر ۲ مغلوب کرد و راهی مرحله بعد شد. آشفته با نتیجه ۸ بر ۷ ماسامونه اوشیمادو از ژاپن را شکست داد و به نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله سوتو از پورتوریکو را با نتیجه ۵ بر ۴ مغلوب کرد و به فینال رسید. آشفته برای کسب مدال طلا در مقابل حسنوف از آذربایجان قرار خواهد گرفت.

در وزن ۶۰ کیلوگرم، محمدطاها گنجه پس از استراحت در دور نخست، در دوم نورماماتوف از قرقیزستان را با نتیجه ۱۰ بر ۱ شکست داد. وی در دور دوم با نتیجه ۱۲ بر ۱۲ مغلوب مزواشویلی گرجستان شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در دیدار نیمه نهایی مقابل حریفی از کشور هند، گنجه از دور رقابت ها کنار رفت.

در وزن ۷۱ کیلوگرم، رضا شمسی پور در دور نخست به مصاف جلال‌اف از ازبکستان رفت و با نتیجه ۸ بر ۴ به پیروزی رسید. وی در دور دوم با نتیجه ۸ بر ۱ هووارد از آمریکا را از پیش روی برداشت. شمسی پور در ادامه با نتیجه ۵ بر ۴ آدیلت ریسبای از قزاقستان را مغلوب کرد و به نیمه نهایی رسید. وی در این مرحله مکان خدای‌برنوف از ترکمنستان را با نتیجه ۱۳ بر ۲ از پیش روی برداشت و راهی فینال شد. شمسی پور در این دیدار یه مصاف کوانتالیانی از گرجستان می رود.

در وزن ۹۲ کیلوگرم، محمدرضا عیسی زاده پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر ۲ مغلوب تسارنی از آمریکا شد و با توجه به فینالیست شدن این کشتی گیر، عیسی زاده به جدول شانس مجدد بازگشت. وی در این مرحله و در اولین دیدار با نتیجه ۷ بر صفر آرتم زالووسکی از اوکراین را شکست داد و در ادامه نیز با نتیجه ۶ بر ۳ از سد یوشیدا از ژاپن گذر کرد و به دیدار رده بندی راه پیدا کرد. عیسی زاده برای کسب مدال برنز باید با ساکشام از هند پیکار کند.

