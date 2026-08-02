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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۳۸

کشتی آزاد نوجوانان جهان - آذربایجان

طلای ۷۱ کیلوگرم برای شمسی‌پور شد

طلای ۷۱ کیلوگرم برای شمسی‌پور شد

رضا شمسی‌پور بر سکوی نخست وزن ۷۱ کیلوگرم رقابت‌های کشتی آزاد نوجوانان جهان ایستاد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، در وزن ۷۱ کیلوگرم، رضا شمسی پور در دور نخست به مصاف جلال‌اف از ازبکستان رفت و با نتیجه ۸ بر ۴ به پیروزی رسید.

وی در دور دوم با نتیجه ۸ بر ۱ هووارد از آمریکا را از پیش روی برداشت. شمسی پور در ادامه با نتیجه ۵ بر ۴ آدیلت ریسبای از قزاقستان را مغلوب کرد و به نیمه نهایی رسید.

او در این مرحله مکان خدای‌برنوف از ترکمنستان را با نتیجه ۱۳ بر ۲ از پیش روی برداشت و راهی فینال شد. شمسی پور در این دیدار با نتیجه ۵ بر ۴ کوانتالیانی از گرجستان را شکست داد و به مدال طلا رسید.

کد مطلب 6906588

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