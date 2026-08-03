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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۱

از سوی اتحادیه جهانی کشتی اعلام شد؛

اسامی کشتی‌گیران ایرانی در مسابقات جهانی زیر ۲۰ سال ۲۰۲۶

اسامی کشتی‌گیران ایرانی در مسابقات جهانی زیر ۲۰ سال ۲۰۲۶

مسابقات جهانی کشتی زیر ۲۰ سال ۲۰۲۶ از ۲۵ مرداد تا یکم شهریورماه در شهر براتیسلاوا اسلواکی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات جهانی کشتی زیر ۲۰ سال ۲۰۲۶ از ۲۵ مرداد تا یکم شهریور ۱۴۰۵ برگزار می‌شود. اتحادیه جهانی کشتی اسامی شرکت‌کنندگان مسابقات جهانی کشتی زیر ۲۰ سال ۲۰۲۶ را اعلام کرد که بر اساس این فهرست، نمایندگان ایران در دو رشته کشتی آزاد و فرنگی در اوزان مختلف به میدان خواهند رفت.

اسامی کشتی‌گیران ایرانی حاضر در این رقابت‌ها به شرح زیر است:

کشتی آزاد

۵۷ کیلوگرم: آرمان الهی، سینا بوستانی

۶۱ کیلوگرم: آهورا خاطری

۶۵ کیلوگرم: علی‌اصغر طه‌تشتیکه

۷۰ کیلوگرم: سینا خلیلی

۷۴ کیلوگرم: امیرمحمد زرین‌کام، محمدمهدی مامیوَند

۷۹ کیلوگرم: سبحان اسمی

۸۶ کیلوگرم: ابوالفضل شمسی‌پور

۹۲ کیلوگرم: ابوالفضل رحمانی

۹۷ کیلوگرم: توحید نوری

۱۲۵ کیلوگرم: ابوالفضل محمدنژاد

کشتی فرنگی

۵۵ کیلوگرم: آرمین شمسی‌پور

۶۰ کیلوگرم: امیرعلی حیدری

۶۳ کیلوگرم: علی غریبی

۶۷ کیلوگرم: ایلیا علیخانی

۷۲ کیلوگرم: احمدرضا محمدیان

۷۷ کیلوگرم: امیر سعیدی‌نوا

۸۲ کیلوگرم: علیرضا محمدحسینی

۸۷ کیلوگرم: امیرحسین نعمت‌زاده

۹۷ کیلوگرم: امیرسام محمدی

۱۳۰ کیلوگرم: امیرحسین عبدولی

کد مطلب 6907284
سیده فرزانه شریفی

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