نایب قهرمانی ایران با یک امتیاز اختلاف نسبت به روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، رقابت‌های کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی جهان روزهای ۹ لغایت ۱۱ مردادماه در شهر باکو کشور آذربایجان برگزارشد و تیم ایران با ۳ مدال طلا، ۱ مدال نقره و ۲ مدال برنز و ۱۴۵ امتیاز بعنوان نایب قهرمانی دست یافت.

برای تیم ایران، بنیامین آشفته در وزن ۵۱ کیلوگرم، رضا شمسی پور در وزن ۷۱ کیلوگرم و امیرعلی فراستی در وزن ۸۰ کیلوگرم به مدال طلا، امیرحسین اسمعلی در وزن ۱۱۰ کیلوگرم به مدال نقره، آرمان الهی در وزن ۵۵ کیلوگرم و سام ارشد در وزن ۶۵ کیلوگرم به مدال برنز رسیدند.

رده بندی تیمی این مسابقات به شرح زیر است:

۱- روسیه ۱۴۶ امتیاز، ۲- ایران ۱۴۵ امتیاز، ۳- هند ۱۲۳ امتیاز، ۴- ازبکستان ۱۰۱ امتیاز، ۵- قزاقستان ۹۳ امتیاز، ۶- گرجستان ۷۸ امتیاز، ۷- آمریکا ۶۸ امتیاز، ۸- پورتوریکو ۵۰ امتیاز، ۹- اوکراین ۴۶ امتیاز، ۱۰- ژاپن ۳۵ امتیاز

نتایج نمایندگان کشورمان در این مسابقات به شرح زیر است:

در وزن ۴۵ کیلوگرم، مهدی دمیرچلی در دور نخست بادمایف از روسیه را با نتیجه ۹ بر ۲ مغلوب کرد. وی در دور دوم مارکو کواسنیوک از اوکراین را با نتیجه ۵ بر ۲ شکست داد و راهی دیدار نیمه نهایی شد. دمیرچلی در این دیدار با نتیجه ۹ بر صفر مقابل رایلن بیزر وکس از آمریکا شکست خورد و به دیدار رده بندی راه پیدا کرد. وی در این دیدار با نتیجه ۷ بر ۱ مقابل جاداو از هند شکست خورد و پنجم شد.

در وزن ۴۸ کیلوگرم، امیرعلی راغب در دور نخست مقابل آرین از هند با نتیجه ۱۰ بر صفر مغلوب شد. با راهیابی این کشتی‌گیر هندی به دیدار فینال، راغب به جدول شانس مجدد راه یافت. وی در دیدار اول شانس مجدد با نتیجه ۹ بر ۶ مغلوب رضازاده کشتی گیر آذربایجانی شد و از دور رقابت ها کنار رفت.

در وزن ۵۱ کیلوگرم، بنیامین آشفته در دور نخست با نتیجه ۱۰ بر صفر هگدوس از اسلواکی را شکست داد. وی در دور دوم نگرو از مولدوای را با نتیجه ۱۲ بر ۲ مغلوب کرد و راهی مرحله بعد شد. آشفته با نتیجه ۸ بر ۷ ماسامونه اوشیمادو از ژاپن را شکست داد و به نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله سوتو از پورتوریکو را با نتیجه ۵ بر ۴ مغلوب کرد و به فینال رسید. آشفته در فینال با نتیجه ۵ بر ۱ مقابل حسنوف از آذربایجان به پیروزی رسید و صاحب مدال طلا شد.

در وزن ۵۵ کیلوگرم، آرمان الهی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۶ بر ۴ مورات از قزاقستان را شکست داد و به مرحله یک‌چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۵ بر ۱ مغلوب جهانگیر تولکونوف از ازبکستان شد، اما با توجه به راهیابی این کشتی‌گیر به دیدار فینال، الهی به مرحله شانس مجدد راه پیدا کرد. وی در این مرحله شومیکو از مجارستان را با نتیجه ۷ بر صفر شکست داد و راهی دیدار رده بندی شد. وی در این دیدار با نتیجه ۵ بر ۲ داویت بالویان از ارمنستان را مغلوب کرد و به مدال برنز رسید.

در وزن ۶۰ کیلوگرم، محمدطاها گنجه پس از استراحت در دور نخست، در دوم نورماماتوف از قرقیزستان را با نتیجه ۱۰ بر ۱ شکست داد. وی در دور دوم با نتیجه ۱۲ بر ۱۲ مغلوب مزواشویلی گرجستان شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در دیدار نیمه نهایی مقابل حریفی از کشور هند، گنجه از دور رقابت ها کنار رفت.

در وزن ۶۵ کیلوگرم، سام ارشد در دور نخست گونس آلوز از برزیل را با نتیجه ۱۰ بر صفر شکست داد. وی در دور دوم نیز نبی‌یف از تاجیکستان را با نتیجه ۱۱ بر صفر از پیش رو برداشت و راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد. ارشد در این مرحله با نتیجه ۱۳ بر ۶ تیمور ابومسلیموف از اوکراین را مغلوب کرد و به مرحله نیمه‌نهایی راه یافت. وی در این دیدار مقابل شوخیددین علی‌یف از ازبکستان با نتیجه ۵ بر ۴ مغلوب شد و راهی دیدار رده بندی شد. سیار در این دیدار با نتیجه ۹ بر صفر مقابل دانی‌یار از قزاقستان به پیروزی رسید و به مدال برنز دست یافت.

در وزن ۷۱ کیلوگرم، رضا شمسی پور در دور نخست به مصاف جلال‌اف از ازبکستان رفت و با نتیجه ۸ بر ۴ به پیروزی رسید. وی در دور دوم با نتیجه ۸ بر ۱ هووارد از آمریکا را از پیش روی برداشت. شمسی پور در ادامه با نتیجه ۵ بر ۴ آدیلت ریسبای از قزاقستان را مغلوب کرد و به نیمه نهایی رسید. وی در این مرحله مکان خدای‌برنوف از ترکمنستان را با نتیجه ۱۳ بر ۲ از پیش روی برداشت و راهی فینال شد. شمسی پور در این دیدار با نتیجه ۵ بر ۴ کوانتالیانی از گرجستان را شکست داد و به مدال طلا رسید.

در وزن ۸۰ کیلوگرم، امیرعلی فراستی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم مقابل الماسوف از روسیه با نتیجه ۶ بر ۲ به برتری رسید و راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد. وی در این مرحله ایوب‌جان بازارزاده را با نتیجه ۶ بر صفر شکست داد و به مرحله نیمه‌نهایی راه یافت. فراستی در این مرحله تاکاهیرو هاگینو از ژاپن را با نتیجه ۱۱ بر صفر مغلوب کرد و راهی دیدار فینال شد. فراستی در دیدار پایانی با نتیجه ۱۰ بر صفر زتنی توگی از مجارستان را شکست داد و اولین مدال طلای ایران را ضرب کرد.

در وزن ۹۲ کیلوگرم، محمدرضا عیسی زاده پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر ۲ مغلوب تسارنی از آمریکا شد و با توجه به فینالیست شدن این کشتی گیر، عیسی زاده به جدول شانس مجدد بازگشت. وی در این مرحله و در اولین دیدار با نتیجه ۷ بر صفر آرتم زالووسکی از اوکراین را شکست داد و در ادامه نیز با نتیجه ۶ بر ۳ از سد یوشیدا از ژاپن گذر کرد و به دیدار رده بندی راه پیدا کرد. عیسی زاده در دیدار رده بندی مقابل ساکشام از هند با نتیجه ۳ بر ۲ مغلوب شد و به مقام پنجمی رسید.

در وزن ۱۱۰ کیلوگرم، امیرحسین اسمعلی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر صفر شوتسیسویلی از یونان را مغلوب کرد و راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد. وی در این مرحله نیز با نتیجه ۷ بر ۴ بهروز آشیروف از ازبکستان را از پیش رو برداشت و به مرحله نیمه‌نهایی راه یافت. اسمعلی در این مرحله مورتاز باگداوادزه از گرجستان را ۵ بر ۲ شکست داد و دومین فینالیست ایران در روز نخست رقابت لقب گرفت وی در دیدار نهایی با نتیجه ۷ بر ۴ مغلوب ماگومد عماروف از روسیه شد و به مدال نقره بسنده کرد.

۱- روسیه ۱۴۶ امتیاز، ۲- ایران ۱۴۵ امتیاز، ۳- هند ۱۲۳ امتیاز، ۴- ازبکستان ۱۰۱ امتیاز، ۵- قزاقستان ۹۳ امتیاز، ۶- گرجستان ۷۸ امتیاز، ۷- آمریکا ۶۸ امتیاز، ۸- پورتوریکو ۵۰ امتیاز، ۹- اوکراین ۴۶ امتیاز، ۱۰- ژاپن ۳۵ امتیاز