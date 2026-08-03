  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۵

کشتی‌گیران جهانی و آسیایی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

کشتی‌گیران جهانی و آسیایی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

اردوی تیم ملی کشتی آزاد از ۱۶ مردادماه برای حضور در مسابقات پیش رو آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی تیم ملی کشتی آزاد از ۱۶ مرداد در کمپ تیم‌های ملی کشتی ایران برگزار می‌شود.

اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

٥٧کیلوگرم: میلاد والی‌زاده (مازندران) علی مومنی (مازندران) علی یحیی‌پور (مازندران) عرشیا حدادی (مازندران)
٦١ کیلوگرم: احمد محمدنژاد جوان (خراسان رضوی) ابراهیم خواری (مازندران) مهدی رحیمی (البرز)
٦٥ کیلوگرم: رحمان عموزاد (مازندران) عباس ابراهیم‌زاده (مازندران)
٧٠ کیلوگرم: سینا خلیلی (مازندران) ابراهیم الهی (مازندران) محمدعلی عموزاد (مازندران)
٧٤ کیلوگرم: امیر محمد یزدانی (مازندران) یونس امامی (تهران) علی کرمپور (تهران)
٧٩ کیلوگرم: محمد نخودی (مازندران) مهدی یوسفی (تهران) عادل پناهیان (مازندران)
٨٦ کیلوگرم: کامران قاسم‌پور (مازندران) رضا افشار (مازندران)
٩٢ کیلوگرم: امیر حسین فیروزپور (مازندران) محمدمبین عظیمی (کردستان)
٩٧ کیلوگرم: حسن یزدانی (مازندران) امیرعلی آذرپیرا (تهران) ابوالفضل بابالو (تهران) حسین مفیدی (مازندران)
١٢٥ کیلوگرم: امیرحسین زارع (مازندران) مرتضی جان محمدزاده (آذربایجان شرقی) محمدرضا لطفی (مازندران)

کد مطلب 6907393
سیده فرزانه شریفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها