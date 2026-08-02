به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با اربعین حسینی، رزمایش بزرگ پیادهروی «دلدادگان اربعین حسینی» با حضور هیئتهای مذهبی، گروههای مردمی و اقشار مختلف مردم در شهرستانهای استان گلستان برگزار میشود.
این آیین معنوی با هدف ترویج فرهنگ عاشورا، تقویت همبستگی اجتماعی و تجدید میثاق با آرمانهای حضرت اباعبدالله الحسین (ع) بهصورت همزمان در نقاط مختلف استان برگزار خواهد شد و شرکتکنندگان در مجموع ۱۷۰ کیلومتر از مسیرهای تعیینشده را پیادهروی خواهند کرد.
بر اساس برنامه اعلامشده، مسیرها و زمان آغاز این رزمایش در شهرستانهای مختلف به شرح زیر است:
رامیان: ساعت ۶:۳۰، از یادمان شهدای خوشنام رامیان تا امامزاده قاسم (ع) دلند.
کلاله: ساعت ۷:۰۰، از میدان الغدیر تا امامزاده عبدالله (ع).
گرگان: ساعت ۹:۰۰، از میدان وحدت (شهرداری) تا امامزاده عبدالله (ع).
آزادشهر: ساعت ۷:۰۰، از میدان ولیعصر (عج) تا امامزاده گام آق امام.
مینودشت: ساعت ۴:۰۰، از امامزاده موسی بن جعفر تا امامزاده یحیی بن زید (ع).
بندرگز: ساعت ۷:۳۰، از گلزار شهدای گمنام بندرگز تا مسجد جامع لیوان شرقی.
کردکوی: ساعت ۷:۰۰، از گلزار شهدای شهر تا شهدای گمنام (مسیر جنگل).
خانببین: ساعت ۷:۰۰، از روستای مشو تا امامزاده قاسم (ع) شهر دلند.
آققلا: ساعت ۷:۰۰، از فرودگاه گرگان تا امامزاده محسن (ع) روستای کریمآباد.
گالیکش: ساعت ۴:۰۰، از گلزار شهدای گمنام تا امامزاده یحیی بن زید (ع).
علیآبادکتول: ساعت ۷:۳۰، از گلزار شهدای علیآبادکتول تا امامزاده الازمن.
گنبدکاووس: ساعت ۶:۰۰، از روستای قوینلی تا امامزاده یحیی بن زید (ع).
پیشبینی میشود این رزمایش معنوی با حضور گسترده مردم، جلوهای از وحدت، همدلی و ارادت مردم گلستان به ساحت حضرت سیدالشهدا (ع) و نهضت عاشورا را به نمایش بگذارد.
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