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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹

گلستان در مسیر اربعین؛رزمایش«دلدادگان اربعین»با پیاده‌روی ۱۷۰ کیلومتری

گلستان در مسیر اربعین؛رزمایش«دلدادگان اربعین»با پیاده‌روی ۱۷۰ کیلومتری

گرگان-همزمان با اربعین حسینی رزمایش بزرگ پیاده‌روی «دلدادگان اربعین حسینی» در ۱۲شهرستان گلستان برگزار می‌شود و عاشقان اهل‌بیت (ع) درمجموع ۱۷۰ کیلومتر از مسیرهای پیش‌بینی‌شده را طی خواهندکرد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با اربعین حسینی، رزمایش بزرگ پیاده‌روی «دلدادگان اربعین حسینی» با حضور هیئت‌های مذهبی، گروه‌های مردمی و اقشار مختلف مردم در شهرستان‌های استان گلستان برگزار می‌شود.

این آیین معنوی با هدف ترویج فرهنگ عاشورا، تقویت همبستگی اجتماعی و تجدید میثاق با آرمان‌های حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به‌صورت همزمان در نقاط مختلف استان برگزار خواهد شد و شرکت‌کنندگان در مجموع ۱۷۰ کیلومتر از مسیرهای تعیین‌شده را پیاده‌روی خواهند کرد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، مسیرها و زمان آغاز این رزمایش در شهرستان‌های مختلف به شرح زیر است:

رامیان: ساعت ۶:۳۰، از یادمان شهدای خوشنام رامیان تا امامزاده قاسم (ع) دلند.

کلاله: ساعت ۷:۰۰، از میدان الغدیر تا امامزاده عبدالله (ع).

گرگان: ساعت ۹:۰۰، از میدان وحدت (شهرداری) تا امامزاده عبدالله (ع).

آزادشهر: ساعت ۷:۰۰، از میدان ولی‌عصر (عج) تا امامزاده گام آق امام.

مینودشت: ساعت ۴:۰۰، از امامزاده موسی بن جعفر تا امامزاده یحیی بن زید (ع).

بندرگز: ساعت ۷:۳۰، از گلزار شهدای گمنام بندرگز تا مسجد جامع لیوان شرقی.

کردکوی: ساعت ۷:۰۰، از گلزار شهدای شهر تا شهدای گمنام (مسیر جنگل).

خان‌ببین: ساعت ۷:۰۰، از روستای مشو تا امامزاده قاسم (ع) شهر دلند.

آق‌قلا: ساعت ۷:۰۰، از فرودگاه گرگان تا امامزاده محسن (ع) روستای کریم‌آباد.

گالیکش: ساعت ۴:۰۰، از گلزار شهدای گمنام تا امامزاده یحیی بن زید (ع).

علی‌آبادکتول: ساعت ۷:۳۰، از گلزار شهدای علی‌آبادکتول تا امامزاده الازمن.

گنبدکاووس: ساعت ۶:۰۰، از روستای قوینلی تا امامزاده یحیی بن زید (ع).

پیش‌بینی می‌شود این رزمایش معنوی با حضور گسترده مردم، جلوه‌ای از وحدت، همدلی و ارادت مردم گلستان به ساحت حضرت سیدالشهدا (ع) و نهضت عاشورا را به نمایش بگذارد.

کد مطلب 6906611

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