خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ مهساحیدری: پیاده‌روی اربعین حسینی هر سال میزبان میلیون‌ها زائر از سراسر جهان است و امسال نیز حدود ۱.۷ میلیون زائر ایرانی در این حماسه معنوی حضور پیدا کرده‌اند. در چنین حجم گسترده‌ای از تردد، تأمین امنیت، مدیریت مسیرهای ارتباطی، پیشگیری از جرائم و تسهیل عبور و مرور زائران به یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های فراجا تبدیل می‌شود.

نیروی انتظامی با استفاده از ظرفیت یگان‌های تخصصی خود، از پلیس راهور و پلیس راه گرفته تا پلیس آگاهی و یگان ویژه، مجموعه‌ای از اقدامات عملیاتی و خدماتی را برای برگزاری آرام و ایمن مراسم اربعین به اجرا گذاشته است.

راهور در خط مقدم مدیریت ترافیک اربعین

یکی از اصلی‌ترین بخش‌های مأموریت پلیس در ایام اربعین، مدیریت حجم بالای تردد در محورهای منتهی به مرزهاست. پلیس راهور فراجا طرح ویژه ترافیکی اربعین را از ۲۵ تیرماه آغاز کرد و تا ۱۶ مردادماه ادامه داد.

در این طرح بیش از ۲۲ هزار نیرو و ۶۳۳۹ دستگاه خودرو و موتورسیکلت برای کنترل مسیرها، روان‌سازی ترافیک و افزایش ایمنی جاده‌ها به کار گرفته شدند.

نیروهای راهور در استان‌های هدف و مسیرهای پرتردد، با حضور مستمر تلاش کردند حرکت زائران بدون ایجاد گره‌های ترافیکی انجام شود و خدمات ترافیکی در استان‌هایی مانند قم، همدان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری و دیگر مناطق مسیرهای عبوری ارائه شد.

بازگشت زائران؛ مرحله حساس عملیات ترافیکی

با آغاز موج بازگشت زائران و همزمانی آن با ادامه سفر گروهی دیگر از زائران به سمت مرزها، قرارگاه مرکزی اربعین پلیس راهور بر تشدید نظارت‌ها تأکید کرد. رصد ناوگان حمل‌ونقل عمومی، تسهیل جابه‌جایی زائران میان مرزها و پارکینگ‌ها و مدیریت مسیرهای پرتردد از جمله اولویت‌های این مرحله اعلام شد.

پلیس راهور همچنین از زائران خواست بازگشت خود را به روزهای پایانی موکول نکنند و برای دریافت آخرین وضعیت جاده‌ها با مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ارتباط داشته باشند.

پلیس راه فراجا نیز با حضور در محورهای منتهی به مرزهای شش‌گانه، مسئولیت تأمین ایمنی جاده‌ها و کنترل تردد خودروها را برعهده داشت. در این ایام محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی ویژه‌ای در مسیرهای منتهی به مرزها اجرا شد و حمل‌ونقل برخی محموله‌های ترافیکی دارای پروانه عبور نیز در بازه زمانی مشخص ممنوع اعلام شد.

بر اساس آمار اعلام‌شده، تا ساعت ۲۴ روز ۷ مردادماه، ۲ میلیون و ۳۷۶ هزار نفر از مرزهای کشور خارج شده‌اند که مرز مهران با سهم ۴۷ درصدی، پرترددترین مرز کشور بوده است. همچنین بیش از ۹۸ درصد زائران از مرزهای زمینی برای خروج استفاده کرده‌اند.

هشدار پلیس درباره تصادفات؛ جان زائران اولویت نخست

با افزایش سفرهای جاده‌ای در ایام اربعین، پلیس راه فراجا بر کنترل تخلفات حادثه‌ساز و رعایت قوانین رانندگی تأکید کرد. طبق اعلام این پلیس، در تصادفات مرتبط با اربعین ۱۰ نفر جان خود را از دست داده و ۱۲۳ نفر مصدوم شده‌اند. به همین دلیل، کنترل‌های میدانی و نظارت بر رفتار رانندگان با جدیت بیشتری دنبال شد.

پلیس آگاهی؛ از پیشگیری از سرقت تا مقابله با کلاهبرداری

در کنار مدیریت ترافیک، حفظ امنیت اموال و مدارک زائران نیز از مأموریت‌های مهم پلیس آگاهی در ایام اربعین بود.این پلیس با ارائه توصیه‌های امنیتی از زائران خواست تنها با گذرنامه معتبر از مبادی رسمی وارد عراق شوند و مدارک هویتی خود را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهند. همچنین درباره خرید تلفن همراه و کالاهای مختلف، نگهداری رمز کارت بانکی و مراقبت از پول نقد و مدارک شخصی هشدار داده شد.

گشت‌های ویژه در پارکینگ‌های مرزی

مأموریت پلیس آگاهی در اربعین تنها برخورد با مجرمان نیست؛ بلکه پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از زائران نیز در دستور کار قرار دارد. بر همین اساس، گشت‌های تخصصی پلیس آگاهی در پارکینگ‌های پایانه‌های مرزی مستقر شدند تا از سرقت خودرو و اموال زائران جلوگیری شود و امنیت محیط‌های پرتردد افزایش یابد.

یگان ویژه؛ از کنترل مرزها تا خدمات فرهنگی

یگان ویژه فراجا نیز با حضور مستمر در مرزها، تأمین امنیت مسیرهای منتهی به پایانه‌های مرزی را دنبال کرد. هماهنگی با پلیس راهور و دستگاه‌های امدادی، کنترل هوشمند معابر و استمرار حضور نیروها تا پایان مراسم از جمله اقدامات این یگان اعلام شده است. در کنار مأموریت‌های انتظامی، یگان ویژه با راه‌اندازی قرارگاه فرهنگی پنج تن آل عبا(ع)، خدماتی مانند پذیرایی، اسکان موقت و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی را نیز به زائران ارائه کرد.

گذرنامه زیارتی؛ خدمت دیجیتال برای سفر آسان‌تر

فراجا در ماه‌های اخیر برای تسهیل سفر زائران، صدور گذرنامه زیارتی را نیز در دستور کار قرار داد. بر اساس اعلام این مجموعه، ۷۸۰ هزار جلد گذرنامه زیارتی صادر شده و متقاضیان می‌توانند در بازه زمانی کوتاه برای دریافت آن اقدام کنند. همچنین رویکرد پلیس در ارائه خدمات، به سمت استفاده بیشتر از سکوهای دیجیتال و کاهش مراجعات حضوری تغییر کرده است.

مجموع اقدامات فراجا در اربعین ۱۴۰۵ نشان می‌دهد این مجموعه با استفاده از ظرفیت پلیس‌های تخصصی، تلاش کرده همزمان چند مأموریت مهم شامل مدیریت تردد، تأمین امنیت، پیشگیری از جرم و ارائه خدمات به زائران را پیش ببرد.

از مدیریت بیش از ۲.۳ میلیون خروج زائر تا استقرار نیروهای تخصصی در مرزها و صدور صدها هزار گذرنامه زیارتی، هدف اصلی پلیس در این عملیات حفظ آرامش و امنیت زائران اعلام شده است.