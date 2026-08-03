از تهران تا کربلا؛ خادمانی که مأمور پاکیزگی مسیر عاشقی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، با فرارسیدن اربعین حسینی و آغاز موج سفر زائران به عتبات عالیات، شهرداری تهران نیز همگام با دیگر دستگاه‌های خدمت‌رسان، برنامه گسترده‌ای را برای پشتیبانی از این رویداد معنوی به اجرا گذاشته است. در این میان، سازمان مدیریت پسماند با اعزام نیروهای عملیاتی، تجهیزات تخصصی و ماشین‌آلات خدمات شهری به مرزها و مسیرهای تردد زائران، تلاش کرده است تا با حفظ پاکیزگی محیط، جمع‌آوری به‌موقع پسماندها و ارائه خدمات مستمر، شرایطی مناسب‌تر و آسوده‌تر برای سفر میلیون‌ها زائر حسینی فراهم کند. این اقدامات بخشی از مسئولیت شهرداری تهران در همراهی با بزرگ‌ترین اجتماع مذهبی جهان به شمار می‌رود.

سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در سال‌های اخیر نشان داده است که در رویدادهای بزرگ و پرجمعیت، نقشی فراتر از جمع‌آوری زباله بر عهده دارد. از حضور مؤثر و شبانه‌روزی در مراسم باشکوه تشییع شهدای اقتدار و دیگر آیین‌های ملی و مذهبی گرفته تا خدمت‌رسانی در مناسبت‌هایی که میلیون‌ها نفر را گرد هم می‌آورد، این سازمان همواره یکی از ارکان اصلی حفظ نظم، پاکیزگی و بهداشت شهری بوده است. اکنون نیز در آستانه اربعین حسینی، مدیریت پسماند با تکیه بر همین تجربه، توان و آمادگی، در کنار سایر بخش‌های شهرداری تهران برای ارائه خدمات گسترده به زائران وارد میدان شده است.

استقرار خادمان روضه رضوان در مسیر اربعین

در همین راستا، خبرنگار مهر در گفتگو با محسن قضاتلو، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، جزئیات اقدامات این سازمان برای خدمت‌رسانی در اربعین حسینی را جویا شد.

قضاتلو با اشاره به اعزام نیروهای داوطلب طرح «روضه رضوان» اظهار کرد: امسال یک‌هزار و ۲۹۰ نفر از خادمان داوطلب مردمی این طرح برای انجام عملیات رفت‌وروب، پاکسازی و خدمات شهری به عتبات عالیات اعزام شدند و آخرین گروه نیز شامگاه ششم مردادماه راهی عراق شد.

وی افزود: برای آماده‌سازی زیرساخت‌های مورد نیاز، نخستین گروه پیشرو شامل ۳۰ نفر در روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه به عتبات عالیات اعزام شدند تا ضمن تحویل انبارها، انتقال ملزومات و آماده‌سازی محل‌های اسکان، مقدمات حضور سایر خادمان را فراهم کنند. پس از آن نیز از اول تا سوم مردادماه، بخش عمده نیروهای داوطلب اعزام شدند.

اعزام ناوگان خدمات شهری برای جمع‌آوری پسماند

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با اشاره به اعزام تجهیزات و ماشین‌آلات خدماتی گفت: حدود ۷۰ دستگاه خودروی حمل پسماند از تهران به سمت عراق اعزام شده‌اند تا در مسیر پیاده‌روی اربعین و شهرهای محل تردد زائران، در کنار شهرداری‌های عراق، عملیات جمع‌آوری پسماند و پاکسازی محیط را انجام دهند.

قضاتلو ادامه داد: کشور عراق در حوزه مدیریت پسماند و صنعت بازیافت هنوز با محدودیت‌هایی مواجه است و به همین دلیل حضور نیروها و تجهیزات شهرداری تهران می‌تواند به حفظ پاکیزگی مسیر و ارتقای خدمات محیطی کمک کند.

وی با بیان اینکه تعداد زیادی از نیروهای خدمات شهری به صورت داوطلبانه برای حضور در این مأموریت ثبت‌نام کرده‌اند، گفت: این نیروها همراه ناوگان اعزامی در نقاط مختلف مسیر مستقر خواهند شد و هر منطقه شهرداری تهران نیز مسئولیت خدمت‌رسانی در بخشی از مسیر را بر عهده خواهد داشت.

تجهیز مسیرها با هزاران مخزن و کیسه زباله

قضاتلو با اشاره به پیش‌بینی تجهیزات مورد نیاز برای این عملیات خاطرنشان کرد: برای پشتیبانی از عملیات جمع‌آوری پسماند و حفظ پاکیزگی مسیرهای تردد زائران، ۴۹۰ مخزن ۱۲۰ لیتری، ۵۵۰ مخزن ۲۴۰ لیتری، ۴۶۰ مخزن ۱۱۰۰ لیتری و ۲۸ هزار و ۲۰۰ کیلوگرم کیسه زباله برای استقرار و توزیع در عتبات عالیات و شهرهای مرزی ایران و عراق در نظر گرفته شده است.

وی افزود: تمامی خادمان داوطلب نیز به تجهیزات انفرادی مورد نیاز از جمله جارو و ملزومات مرتبط مجهز شده‌اند تا عملیات پاکسازی با سرعت و کیفیت بیشتری انجام شود.

بازگشت خادمان پس از پایان مأموریت

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با اشاره به زمان پایان مأموریت نیروهای داوطلب گفت: خادمان طرح «روضه رضوان» پس از پایان فعالیت‌های خدماتی خود از تاریخ ۱۱ تا ۱۵ مردادماه به کشور بازخواهند گشت و برنامه‌ریزی برای تهیه بلیت بازگشت آنان نیز در حال انجام است.

وی همچنین از حضور حدود ۴۰۰ نفر از اعضای بسیج شهرداری تهران در عملیات خدمت‌رسانی به زائران حسینی خبر داد و گفت: موکب علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع) واقع در عمود ۷۰۷ مسیر نجف به کربلا نیز با فعالیت شبانه‌روزی خادمان بسیجی، پذیرای عزاداران است.

در مجموع، حضور نیروهای داوطلب، اعزام ناوگان خدماتی و استقرار تجهیزات گسترده نشان می‌دهد که مدیریت پسماند یکی از بخش‌های مهم پشتیبانی از راهپیمایی اربعین حسینی است. شهرداری تهران تلاش دارد با بهره‌گیری از تجربه سال‌های گذشته، در کنار سایر دستگاه‌های خدمت‌رسان، شرایطی مناسب‌تر برای حضور زائران فراهم کند و سهم خود را در حفظ پاکیزگی مسیر این رویداد بزرگ ایفا کند.