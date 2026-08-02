عملیات اجرایی آسفالت جاده رکابدار گلپایگان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، احسان مهاجری در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز عملیات اجرایی زیرسازی و آسفالت محور «جاده رکابدار» اظهار کرد: این پروژه در پاسخ به یکی از مطالبات مهم شهروندان و با هدف ارتقای ایمنی، بهبود کیفیت مسیر و تسهیل تردد آغاز شده است.

وی افزود: جاده رکابدار به دلیل قرار داشتن خارج از حریم خدمات شهری، در زمره وظایف قانونی شهرداری قرار ندارد اما با توجه به درخواست‌های مکرر شهروندان و در راستای رویکرد خدمت‌محور مدیریت شهری، اجرای این پروژه با مصوبه شورای اسلامی شهر در دستور کار شهرداری گلپایگان قرار گرفت.

شهردار گلپایگان ادامه داد: عملیات زیرسازی و آسفالت این مسیر با استفاده از امکانات، ماشین‌آلات و توان اجرایی شهرداری آغاز شده و تا تکمیل پروژه با سرعت و کیفیت مناسب ادامه خواهد یافت تا یکی از مسیرهای مهم ارتباطی منطقه با شرایطی ایمن‌تر در اختیار شهروندان قرار گیرد.

مهاجری خاطرنشان کرد: عملیات بهسازی و آسفالت جاده رکابدار در مساحتی بالغ بر چهار هزار و ۷۰۰ مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال در حال اجرا است.