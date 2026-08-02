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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۰۱

عملیات اجرایی آسفالت جاده رکابدار گلپایگان آغاز شد

عملیات اجرایی آسفالت جاده رکابدار گلپایگان آغاز شد

گلپایگان- شهردار گلپایگان از آغاز عملیات زیرسازی و آسفالت جاده رکابدار، یکی از مطالبات دیرینه شهروندان در خارج از حریم خدمات شهری، با اعتبار ۲۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان مهاجری در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز عملیات اجرایی زیرسازی و آسفالت محور «جاده رکابدار» اظهار کرد: این پروژه در پاسخ به یکی از مطالبات مهم شهروندان و با هدف ارتقای ایمنی، بهبود کیفیت مسیر و تسهیل تردد آغاز شده است.

وی افزود: جاده رکابدار به دلیل قرار داشتن خارج از حریم خدمات شهری، در زمره وظایف قانونی شهرداری قرار ندارد اما با توجه به درخواست‌های مکرر شهروندان و در راستای رویکرد خدمت‌محور مدیریت شهری، اجرای این پروژه با مصوبه شورای اسلامی شهر در دستور کار شهرداری گلپایگان قرار گرفت.

شهردار گلپایگان ادامه داد: عملیات زیرسازی و آسفالت این مسیر با استفاده از امکانات، ماشین‌آلات و توان اجرایی شهرداری آغاز شده و تا تکمیل پروژه با سرعت و کیفیت مناسب ادامه خواهد یافت تا یکی از مسیرهای مهم ارتباطی منطقه با شرایطی ایمن‌تر در اختیار شهروندان قرار گیرد.

مهاجری خاطرنشان کرد: عملیات بهسازی و آسفالت جاده رکابدار در مساحتی بالغ بر چهار هزار و ۷۰۰ مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال در حال اجرا است.

کد مطلب 6906682

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