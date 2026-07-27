سرهنگ سید عباس میرکریمی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری برنامه دورهمی ویژه دختران نوجوان و جوان دانشجوی شهرستان اظهار کرد: یکی از مأموریتهای بسیج در کنار سایر وظایف تعریفشده، ایفای نقش در حوزه مسائل اجتماعی است که در همین راستا، به همت بسیج جامعه زنان شهرستان گلپایگان، برنامهای با محوریت توانمندسازی دختران نوجوان و جوان برگزار شد.
وی افزود: در این برنامه از مربیان کشوری برای تبیین موضوع «پیشرفت» در ابعاد فردی و اجتماعی استفاده شد تا نوجوانان و دانشجویان با آگاهی بیشتر نسبت به انتخابهای مهم زندگی، مسیر رشد و تعالی خود را ترسیم کنند.
فرمانده سپاه گلپایگان با بیان اینکه دوران نوجوانی از مهمترین مقاطع تصمیمگیری در زندگی هر فرد است، تصریح کرد: اگر در این مرحله مسیر انتخاب آگاهانه برای نوجوانان هموار نشود، ممکن است تصمیمهایی گرفته شود که آثار و پیامدهای آن تا سالها زندگی فردی و اجتماعی آنان را تحت تأثیر قرار دهد.
میرکریمی ادامه داد: جامعه نیز از تصمیمهای افراد تأثیر میپذیرد و هر انتخاب درست میتواند زمینهساز پیشرفت و بالندگی جامعه باشد، اما تصمیمهای ناآگاهانه علاوه بر آسیب به فرد، خسارتهایی را نیز به جامعه وارد میکند و موجب میشود استعدادها و توانمندیهای نهفته افراد در مسیر صحیح شکوفا نشود.
وی با اشاره به اهمیت برگزاری چنین برنامههایی خاطرنشان کرد: گاهی افراد دارای استعداد و تخصص هستند، اما تنها به یک انگیزه، هدایت و حمایت نیاز دارند که این مهم میتواند از طریق برگزاری همایشها و برنامههای فرهنگی و آموزشی و با همراهی مسئولان محقق شود.
فرمانده سپاه گلپایگان گفت: این نشست با حضور دختران دانشآموز و دانشجوی شهرستان برگزار شد و امیدواریم در کنار سایر مأموریتهای بسیج، بتوانیم سهمی در شکوفایی استعدادهای بالقوه، پیشرفت جامعه و تحقق اهداف متعالی نظام اسلامی داشته باشیم.
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