بهروز مدنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز دومین مرحله رهاسازی حق‌آبه زیست‌محیطی در رودخانه اناربار و پایین‌دست سد کوچری اظهار کرد: بنا بر اعلام رئیس حوزه آبریز فلات مرکزی و شرقی شرکت منابع آب ایران و مدیر امور بهره‌برداری انتقال آب سد کوچری، از تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ رهاسازی حق‌آبه زیست‌محیطی در این رودخانه آغاز شده است.



وی با تأکید بر ضرورت حفظ سلامت و جان شهروندان افزود: با توجه به تغییرات ناگهانی در سطح و جریان آب، تمامی روستاییان، کشاورزان، دامداران، گردشگران و سایر افرادی که در محدوده رودخانه تردد دارند، باید از هرگونه حضور، اسکان، توقف و انجام فعالیت در حریم و بستر رودخانه، خارج از مسیرهای تعیین‌شده، به طور جدی خودداری کنند، زیرا هرگونه اقامت در نزدیکی رودخانه می‌تواند مخاطره‌آمیز باشد.



بخشدار گلپایگان ادامه داد: به تمامی شهرداران، دهیاران و شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای واقع در مسیر رودخانه ابلاغ شده است تا در سریع‌ترین زمان ممکن اطلاع‌رسانی عمومی را در سطح مناطق تحت پوشش انجام داده و با اتخاذ تدابیر لازم، از وقوع هرگونه حادثه احتمالی جلوگیری کرده و نسبت به حفظ جان شهروندان اهتمام ویژه داشته باشند.



مدنی خاطرنشان کرد: همکاری و رعایت هشدارهای ایمنی از سوی شهروندان نقش مهمی در پیشگیری از حوادث ناشی از افزایش جریان آب خواهد داشت و انتظار می‌رود همه افراد از نزدیک شدن به حریم رودخانه تا پایان عملیات رهاسازی خودداری کنند.