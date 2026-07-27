بهروز مدنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز دومین مرحله رهاسازی حقآبه زیستمحیطی در رودخانه اناربار و پاییندست سد کوچری اظهار کرد: بنا بر اعلام رئیس حوزه آبریز فلات مرکزی و شرقی شرکت منابع آب ایران و مدیر امور بهرهبرداری انتقال آب سد کوچری، از تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ رهاسازی حقآبه زیستمحیطی در این رودخانه آغاز شده است.
وی با تأکید بر ضرورت حفظ سلامت و جان شهروندان افزود: با توجه به تغییرات ناگهانی در سطح و جریان آب، تمامی روستاییان، کشاورزان، دامداران، گردشگران و سایر افرادی که در محدوده رودخانه تردد دارند، باید از هرگونه حضور، اسکان، توقف و انجام فعالیت در حریم و بستر رودخانه، خارج از مسیرهای تعیینشده، به طور جدی خودداری کنند، زیرا هرگونه اقامت در نزدیکی رودخانه میتواند مخاطرهآمیز باشد.
بخشدار گلپایگان ادامه داد: به تمامی شهرداران، دهیاران و شوراهای اسلامی شهرها و روستاهای واقع در مسیر رودخانه ابلاغ شده است تا در سریعترین زمان ممکن اطلاعرسانی عمومی را در سطح مناطق تحت پوشش انجام داده و با اتخاذ تدابیر لازم، از وقوع هرگونه حادثه احتمالی جلوگیری کرده و نسبت به حفظ جان شهروندان اهتمام ویژه داشته باشند.
مدنی خاطرنشان کرد: همکاری و رعایت هشدارهای ایمنی از سوی شهروندان نقش مهمی در پیشگیری از حوادث ناشی از افزایش جریان آب خواهد داشت و انتظار میرود همه افراد از نزدیک شدن به حریم رودخانه تا پایان عملیات رهاسازی خودداری کنند.
گلپایگان - بخشدار مرکزی گلپایگان، از آغاز دومین مرحله رهاسازی حقآبه زیستمحیطی در رودخانه اناربار و پاییندست سد کوچری خبر داد.
بهروز مدنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز دومین مرحله رهاسازی حقآبه زیستمحیطی در رودخانه اناربار و پاییندست سد کوچری اظهار کرد: بنا بر اعلام رئیس حوزه آبریز فلات مرکزی و شرقی شرکت منابع آب ایران و مدیر امور بهرهبرداری انتقال آب سد کوچری، از تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ رهاسازی حقآبه زیستمحیطی در این رودخانه آغاز شده است.
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