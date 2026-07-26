عملیات احداث پروژه پنج راه گلپایگان پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد دادخواه شامگاه یکشنبه در حاشیه بازدید از پروژه پنجراه گلپایگان با اشاره به روند اجرای این طرح اظهار کرد: پروژه پنجراه گلپایگان بهعنوان یکی از نقاط پرتصادف مصوب کشور، سالها در انتظار اجرای عملیات ایمنسازی بود که با پیگیری مسئولان شهرستان، سفر رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای و تخصیص اعتبار، عملیات اجرایی آن شتاب گرفت.
وی افزود: در حال حاضر ابنیه فنی پروژه شامل یک دستگاه زیرگذر و روگذر به طور کامل احداث شده و با وجود محدودیتهای مالی، اجرای مهمترین بخش پروژه به پایان رسیده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان اصفهان با بیان اینکه عملیات خاکبرداری و خاکریزی در مرحله بعدی اجرا قرار دارد، ابراز کرد: مناقصه این بخش تا نیمه مردادماه برگزار میشود و با مشارکت شرکت زراعی شیر پگاه و پیگیری فرماندار گلپایگان برای آزادسازی اراضی واقع در طرح، زمینه ادامه عملیات اجرایی فراهم خواهد شد.
دادخواه ادامه داد: پس از انتخاب پیمانکار، عملیات اجرایی در دو مرحله انجام میشود؛ ابتدا برقراری مسیر تردد از روی پل و سپس اجرای عملیات خاکبرداری و اتصال دو طرف زیرگذر از محدوده شرکت زراعی تا پمپبنزین که مستلزم جابهجایی موقت ترافیک خواهد بود.
وی با اشاره به اعتبار مورد نیاز برای تکمیل طرح گفت: برآورد اولیه برای ادامه عملیات اجرایی حدود ۵۰ میلیارد تومان است که پس از نهایی شدن برآوردها، رقم دقیق اعلام خواهد شد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان اصفهان خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از ۲۵ میلیارد تومان برای اجرای این پروژه هزینه شده و با وجود مشکلات اعتباری، پیمانکار همکاری مطلوبی در پیشبرد عملیات داشته است.
دادخواه درباره مشخصات فنی پروژه نیز تصریح کرد: سازه اصلی پروژه پل بتنی است که با استفاده از بتن و میلگرد در بخش پی، دیوارهها و عرشه پل اجرا شده و پس از تکمیل عملیات خاکی، اجرای ساببیس، بیس، آسفالت و ایمنسازی شامل نصب تابلوها، خطکشی و تجهیزات ترافیکی انجام خواهد شد.
وی هدف اصلی اجرای این طرح را ارتقای ایمنی محور و حذف یکی از نقاط پرتصادف کشور عنوان کرد و گفت: امیدواریم با بهرهبرداری از پروژه پنجراه گلپایگان، شاهد کاهش حوادث رانندگی و تأمین ایمنی بیشتر برای کاربران این محور باشیم.
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