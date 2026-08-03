مهاجرانی:ملت ایران در جنگ اقتصادی با تدبیر و همت،دشمن را ناامید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی صبح دوشنبه سخنگوی دولت در دیدار با حجتالاسلام والمسلمین کریمیتبار نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام، با اشاره به جنگ اقتصادی و فشارهای دشمن در سالهای اخیر، اظهار داشت که با وجود تمامی آسیبها و ناترازیها، خوشبختانه هیچ کمبودی در کالاهای اساسی در این کشور پهناور احساس نمیشود و این نشان از تدبیر و همت بلند ملت ایران دارد که با وجود همه فشارها، تولید را حفظ کرده و اجازه نداده است که دشمن در این جنگ به هدف خود برسد.
وی با بیان اینکه رهبر شهید، ملت ایران را «ملت مبعوث شده» توصیف کردند، افزود: این واژه، نشان از عمق باور و ایمان مردم این سرزمین دارد و امروز نیز این ملت، با همان روحیه و همت، در برابر دشمنان ایستاده است و با وجود تمامی مشکلات، شاهد حضور پرشور مردم در مراسم اربعین و صحنههای مختلف انقلاب هستیم.
سخنگوی دولت با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف انرژی در شرایط کنونی کشور، تصریح کرد: با توجه به ناترازیهای موجود و آسیبهای جنگ، ضروری است که همه مردم و دستگاهها به مدیریت مصرف انرژی توجه ویژهای داشته باشند و از همه عزیزان دعوت میکنیم که در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند تا بتوانیم از این شرایط سخت با موفقیت عبور کنیم.
مهاجرانی در ادامه با اشاره به توفیق خدمتگزاری به زائران اباعبدالله الحسین (ع)، خاطرنشان کرد: این توفیق، از سر لطف خداوند نصیب ایران اسلامی شده است و امیدواریم با همدلی و هماهنگی همه دستگاهها، شاهد خدمترسانی مطلوب به زائران و حفظ انسجام و اتحاد در کشور باشیم.
وی در پایان با قدردانی از تلاشهای همه دستاندرکاران، گفت: با وجود تمامی گرفتاریها و چالشها، با لطف خداوند و تدبیر مسئولان، میتوان از این دوران سخت عبور کرد و امیدواریم که این اتحاد و همدلی، در تمامی عرصهها ادامه داشته باشد.
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