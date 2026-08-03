بیش از ۱۷ هزار درخواست صدور مجوز از مرکزی در درگاه ملی مجوزها ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید ملااسماعیلی با اشاره به ثبت ۱۷ هزار و ۹۲۲درخواست صدور مجوز از استان مرکزی اظهار کرد: هفت هزار و ۲۱۶ مورد از مجموع درخواست های ثبت شده از این استان در درگاه ملی مجوزها مربوط به شهر اراک، ۲هزار و ۸۰۹مورد ساوه، یک هزار و ۲۶۴ مورد زرندیه و بقیه مربوط به بقیه شهرستان های استان است.

وی ادامه داد: ۱۰ هزار و ۲۹۷ مورد از مجموع درخواست های ثبت شده از این استان در درگاه ملی مجوزها منجر به صدور مجوز شده، چهار هزار و ۱۳ مورد رد درخواست ، یک مورد ابطال، ۳۹۹ مورد انصراف و سه هزار و ۱۸۳ مورد در دست بررسی قرار دارند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی پنج هزار و ۱۹۴ مورد از مجموع مجوزهای صادر شده در این مدت برای استان مربوط به مجوزهای ثبت محور (اعلانی) بوده‌است.

ملااسماعیلی یاد آور شد: از میان درخواست های ثبت شده برای صدور مجوز در استان، از ابتدای تیرماه امسال تا کنون تعداد ۲۰ شکایت حاصل شده است که سه مورد در انتظار پاسخ استعلام توسط دستگاه قرار داشته، یک مورد در انتظار تایید مدارک توسط دستگاه، چهار مورد در انتظار تکمیل مدارک ، هشت مورد رد درخواست، سه مورد صدور و یک مورد نیز لغو شده‌است.

وی ادامه داد: بر اساس آخرین گزارش مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار کشور در خصوص وضعیت صدور مجوزهای صنفی از طریق درگاه مجوزها از ابتدای سال جاری تا پایان اردیبهشت، استان مرکزی با نسبت صدور به درخواست ۸۲ و ۲ دهم درصد در جایگاهی بهتر از میانگین کشوری ۷۹ و سه دهم درصدی، قرار داشته است.