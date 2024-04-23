۵۱ هزار درخواست صدور مجوز الکترونیکی در استان مرکزی ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید ملااسماعیلی گفت: ۲۴ هزار مجوز الکترونیکی در این مدت در استان صادر شده که بیشترین تعداد درخواست صدور مجوز ثبت شده در استان با هشت هزار و ۱۰۰ مورد مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی بیان کرد: ۴۶۰۰ مجوز به صورت ثبت محور و بدون نیاز به مراجعه حضوری و از طریق درگاه ملی مجوزها و برخط صادر شده است.

ملااسماعیلی گفت: سایر مجوزهای ثبت شده در مرحله انصراف بعد از صدور، انصراف قبل از صدور، تعلیق مجوز، در انتظار استعلام از دستگاه‌ها، در انتظار تأیید مدارک متقاضی، تکمیل مدارک توسط متقاضی و عدم صدور قرار دارند.

وی یادآور شد: بر اساس اعلام مرکز پایش و بهبود محیط کسب و کار، شاخص پاسخگویی به موقع دستگاه‌های اجرایی صادرکننده مجوز در استان مرکزی، در مقابل درخواست‌های صدور مجوز، ۹۲ و ۶ دهم درصد و در میان استان‌های با وضعیت خوب (سبز) قرار دارد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی اظهار کرد: بر اساس حکم تبصره هفت ماده یک قانون تسهیل صدور مجوزها، تمامی مجوزهای قدیمی و کاغذی باید، به مجوز الکترونیکی (شناسه یکتا) تبدیل شوند و کسب و کارهایی که شناسه یکتا نداشته باشند، از نظر قانونی فاقد مجوز محسوب می‌شوند.

ملأاسماعیلی گفت: بر اساس اطلاعیه‌های منتشره از سوی مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار کشور، از ابتدای خرداد ماه سال جاری ارائه خدمات دولتی و بانکی به دارندگان مجوزهای کاغذی قدیمی و فاقد QR کد، ممنوع بوده و با هوشمند شدن خدمات دولت در آینده نزدیک، صاحبان کسب و کارهایی که مجوز الکترونیکی نداشته باشند و نامشان در بانک اطلاعات کسب و کار کشور به آدرس qr.mojavez.ir نباشد، برای دریافت خدمت در ادارات دولتی و بانک‌ها دچار مشکل خواهد شد.

وی با اشاره به صدور ۵۱ هزار درخواست مجوز الکترونیکی از سال ۱۴۰۱ تاکنون ادامه داد: نیاز است دارندگان مجوزهای قدیمی و کاغذی با مراجعه به درگاه ملی مجوزها در کمتر از پنج دقیقه مجوزهای خود را به مجوزهای الکترونیکی جدید تبدیل کنند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی اضافه کرد: دارندگان مجوزهای کاغذی و قدیمی می‌توانند با گوشی همراه خود و با ورود سه کد (شماره سریال کارت ملی، شناسه/کد صنفی و کد پستی محل کسب) در درگاه ملی مجوزها (mojavez.ir)، به سرعت، رایگان و بدون مراجعه حضوری به دستگاه‌های دولتی مجوز الکترونیکی (شناسه یکتا) دریافت کنند.