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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۲۴

تجلیل از خادمان موکب «لبیک یا حسین(ع)» سمنان در نجف اشرف

تجلیل از خادمان موکب «لبیک یا حسین(ع)» سمنان در نجف اشرف

سمنان-مدیرکل حج و زیارت استان سمنان از تقدیر خادمان آستان قدس رضوی از موکب «لبیک یا حسین(ع)» سمنان خبر داد، موکبی که با حضور ۱۲۰ خادم، روزانه بیش از سه هزار پرس غذا میان زائران توزیع می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت‌الله چتری ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در بستر مجازی موکب رسانه‌ای سمنان مستقر در نجف اشرف، اظهار کرد: با پیگیری مدیریت حج و زیارت استان سمنان و همکاری راهنمایان افتخاری، از خادمان موکب «لبیک یا حسین(ع)» سمنان به پاس خدمات ارزشمند و تلاش‌های خالصانه آنان در خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی تقدیر شد.

وی افزود: این مراسم با حضور خادمان آستان قدس رضوی در محل استقرار موکب «لبیک یا حسین(ع)» در نجف اشرف برگزار شد و طی آن از خدمات و فعالیت‌های خادمان این موکب در ایام اربعین تجلیل به عمل آمد.

مدیرکل حج و زیارت استان سمنان با بیان اینکه موکب «لبیک یا حسین(ع)» سمنان همه‌ساله در مجاورت صافی صفا در شهر نجف اشرف برپا می‌شود، گفت: خادمان این موکب با هدف خدمت‌رسانی به زائران اباعبدالله الحسین(ع) در ایام اربعین، خدمات مختلف پذیرایی و فرهنگی را ارائه می‌کنند.

چتری ادامه داد: امسال بیش از ۱۲۰ نفر از خادمان موکب «لبیک یا حسین(ع)» سمنان برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی در نجف اشرف حضور دارند و به صورت شبانه‌روزی در حال ارائه خدمات هستند.

وی با اشاره به ظرفیت خدمات‌رسانی این موکب، بیان کرد: روزانه بیش از سه هزار پرس وعده غذایی در موکب «لبیک یا حسین(ع)» سمنان تهیه و میان زائران و عزاداران حسینی توزیع می‌شود که این امر جلوه‌ای از مشارکت و حضور مؤثر مردم استان سمنان در خدمت به زائران اربعین است.

مدیرکل حج و زیارت استان سمنان، فعالیت موکب‌های مردمی را یکی از جلوه‌های ارزشمند فرهنگ اربعین دانست و گفت: حضور خادمان و گروه‌های مردمی از نقاط مختلف کشور در مسیر زیارت اربعین، نمونه‌ای روشن از همدلی، ایثار و عشق به مکتب اهل‌بیت(ع) است.

چتری همچنین از گرامیداشت یاد و خاطره دو شهید شاخص و منتسب به این موکب خبر داد و افزود: در جریان این مراسم، یاد و نام شهیدان محمد عبدوس و عباس دانشگر نیز گرامی داشته شد.

وی خاطرنشان کرد: تقدیر از خادمان موکب «لبیک یا حسین(ع)» در راستای ارج نهادن به فعالیت‌های فرهنگی و خدماتی این مجموعه و قدردانی از تلاش‌های خادمان و دست‌اندرکاران آن انجام شد.

مدیرکل حج و زیارت استان سمنان با تأکید بر اهمیت نقش موکب‌های مردمی در برگزاری باشکوه مراسم اربعین، گفت: این موکب‌ها با تکیه بر ظرفیت‌های مردمی، علاوه بر تأمین بخشی از نیازهای زائران، در ترویج فرهنگ خدمت‌رسانی، ایثار و محبت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) نقش مؤثری ایفا می‌کنند.

چتری در پایان ابراز امیدواری کرد: استمرار فعالیت موکب‌های مردمی استان سمنان در مسیر خدمت به زائران اربعین، زمینه‌ساز تقویت فرهنگ مشارکت اجتماعی و ترویج هرچه بیشتر فرهنگ حسینی و خدمت خالصانه به زائران اهل‌بیت(ع) باشد.

کد مطلب 6907155

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