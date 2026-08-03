  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۴

رادار مخصوص بررسی ماهیچه های بدن ابداع شد

رادار مخصوص بررسی ماهیچه های بدن ابداع شد

محققان دانشگاه کویینزلند حسگرهای غیرتهاجمی نوینی ابداع کرده اند که نیروی ماهیچه ها را می سنجد و همین امر احتمالات جدید برای توسعه دستگاه های روباتیک پوشیدنی را بیشتر می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیز، حسگرهای راداری فوق‌پهن‌باند تغییرات الکترومغناطیسی درماهیچه ها را هنگام انقباض می سنجند و محققان می توانند داده ها را به شیوه ای نوین بررسی کنند.

به گفته کریستوفر برد کاندیدای دکتری و رهبر تحقیق، حسگرها پتانسیل به کارگیری در چند زمینه از جمله روباتیک یا دستگاه های پروتز را دارند. وی در این باره می افزاید: تابه اکنون هیچ راهی برای اندازه گیری دقیق نیروهای مکانیکی که توسط ماهیچه ها در حالت انقباض به وجود می آید، بدون استفاده از فرایندهای تهاجمی وجود نداشته است.

هنگامیکه ما یک دستگاه روباتیک یا پروتز را برای کمک به حرکت کردن افراد به کار می بریم، می خواهیم بدانیم این دستگاه چه زمان و چه میزان به فرد کمک می کند. اما اگزواسکلتون های فعلی روی مقیاس های خارجی برای تعیین میزان پشتیبانی مورد نیاز اتکا می کنند.

به گفته تایلور دیک استادیار دانشگاه کویینز دستیابی به سنجش دقیق نیروهای ماهیچه احتمالات زیادی برای توانبخشی، جلوگیری از جراحت و بهبود در کنار مراقبت از سالمندان فراهم می کند.

کد مطلب 6907188
شیوا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها