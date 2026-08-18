روبات «سوپرمن» با قابلیت پرش به ارتفاع ۲ متر رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سهام «یونی تری» که از لحاظ فروش، بزرگترین تولیدکننده روبات های انسان نما به حساب می آید از روز چهارشنبه در شانگهای خرید و فروش می شود. این شرکت مدعی است روبات جدید را فقط ظرف سه ماه توسعه داده است. روبات مذکور می تواند به طور ایستاده پرشی به ارتفاع دو متری انجام دهد و سرعت آن به ۱۲.۶۶ متر برثانیه برسد.

رونمایی روبات در شانگهای با افتتاح کنفرانس جهانی روبات درپکن مصادف شده و همین امر توجه سرمایه گذاران را به شرکتی جلب می کند که روبات های انسان نمای آن برای دویدن، رقصیدن و انجام ورزش های رزمی در سراسر جهان مشهور شده اند.

یونی تری هفته گذشته با انتشار پستی در شبکه های اجتماعی اعلام کرد در کل حدود ۱۸ هزار روبات انسان نمای دوپای مدل های مختلف را از ماه جولای تولید و ارسال کرده است. شرکت اعلام کرد این روبات همچنان در حال توسعه است و در ماه های آینده قابلیت های آن بهبود می یابد.