باشگاه پرسپولیس دلایل انتخاب حریفان تدارکاتی در ترکیه را اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرخپوشان ایران روز گذشته در ادامه اردوی آمادهسازی خود، در دیداری تدارکاتی برابر تیم ارزروم اسپور به میدان رفتند؛ مسابقهای که با تصمیم و برنامهریزی کادر فنی و در راستای تحقق اهداف تاکتیکی تیم برگزار شد.
پس از دو بازی پرفشار و باکیفیت برابر پرامیدز مصر به عنوان قهرمان آفریقا و آلانیااسپور، کادر فنی با هدف مدیریت فشار وارد شده به بازیکنان، کاهش احتمال آسیبدیدگی، ایجاد شرایط مناسب برای مرور برنامههای تاکتیکی و از همه مهم تر فرصت دادن به بازیکنان جوان خود، برگزاری یک بازی سبک را مدنظر داشت که رویارویی با تیم زیر ۲۱ سال ارزروم نیز با همین اهداف در دستور کار قرار داد.
در این دیدار مطابق برنامه از پیش تعیینشده، تا دقیقه ۷۰ بیشتر بازیکنان جوان و نفراتی که اجرای برنامههای تاکتیکی برای آنها در اولویت بود، در زمین حضور داشتند و دستورات فنی کادر را مرور کردند. پس از آن نیز با انجام تعویضهای برنامهریزیشده، سایر بازیکنان وارد زمین شدند.
این مسابقه از ابتدا با هدف نتیجهگیری طراحی نشده بود، بلکه انتخاب حریفی از رده زیر ۲۱ سال، تصمیمی آگاهانه از سوی کادر فنی بود تا تیم در فضایی کنترلشده، بدون تحمیل فشار بدنی مضاعف پس از دو آزمون سنگین، بتواند با تمرکز بیشتری روی اجرای برنامههای تاکتیکی و آمادهسازی هرچه بهتر برای ادامه فصل کار کند. بازی که در نهایت با نتیجه پرگل به نفع سرخپوشان به پایان رسید.
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