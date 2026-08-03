تغییر مهم در بازوبند پرسپولیس/ ارونوف گزینه سوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، فصل جدید لیگ برتر فوتبال ایران برای پرسپولیس تنها با تغییرات فنی و نقل و انتقالاتی همراه نیست بلکه بازوبند کاپیتانی این تیم نیز پس از سالها به بازوانی جدید سپرده خواهد شد.
با جدایی امید عالیشاه و سروش رفیعی، دو کاپیتان باسابقه سرخپوشان، کادر فنی تصمیم گرفته است محمدحسین کنعانیزادگان را به عنوان کاپیتان اول تیم معرفی کند. پس از او علی علیپور کاپیتان دوم خواهد بود و اوستون ارونوف، ستاره ازبکستانی پرسپولیس، به عنوان کاپیتان سوم فصل جدید انتخاب شده است.
این تغییر، یکی از مهمترین جابهجاییهای درون تیمی پرسپولیس در آستانه آغاز فصل بیستوششم لیگ برتر محسوب میشود؛ چرا که مسئولیت هدایت تیم در زمین و مدیریت شرایط مسابقه از این پس بر عهده بازیکنانی خواهد بود که باید نقش پررنگتری در رختکن و داخل زمین ایفا کنند.
در این میان، انتخاب اوستون ارونوف اهمیت ویژهای دارد. در صورتی که شرایط مسابقات به گونهای پیش برود که این بازیکن بازوبند کاپیتانی را بر بازو ببندد او به یکی از معدود بازیکنان خارجی تاریخ پرسپولیس تبدیل خواهد شد که افتخار کاپیتانی این تیم را تجربه میکند؛ اتفاقی که در تاریخ باشگاه پرسپولیس به ندرت رخ داده است.
اعتماد کادر فنی به ارونوف نشان میدهد که این بازیکن علاوه بر تواناییهای فنی، از جایگاه قابل توجهی در رختکن سرخپوشان نیز برخوردار شده و میتواند در فصل پیش رو یکی از رهبران تیم باشد.
حالا با تغییر نسل کاپیتانهای پرسپولیس، نگاهها به عملکرد کنعانیزادگان، علیپور و ارونوف دوخته شده است؛ سه بازیکنی که علاوه بر مسئولیتهای فنی، وظیفه حفظ انسجام تیم و هدایت سرخپوشان در مسیر رقابتهای داخلی و آسیایی را نیز بر عهده خواهند داشت.
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