رضایت کامل تارتار از اردوی ترکیه/ گفتگوی خصوصی با حدادی برای چند جذب!

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی آماده‌سازی تیم فوتبال پرسپولیس در شهر ارزروم ترکیه به پایان رسید که با رضایت کامل مهدی تارتار، سرمربی سرخپوشان، همراه بود.

پرسپولیس تنها نماینده لیگ برتر فوتبال ایران بود که برای برگزاری اردوی پیش‌فصل راهی خارج از کشور شد. این تیم در طول حضور خود در ترکیه توانست مطابق برنامه از پیش تعیین‌شده کادر فنی، سه دیدار تدارکاتی برگزار کند. مسابقاتی که نقش مهمی در ارزیابی شرایط فنی بازیکنان، افزایش هماهنگی تیمی و اجرای برنامه‌های تاکتیکی مدنظر تارتار داشت.

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد تارتار سرمربی پرسپولیس پس از پایان اردو، در گفتگویی خصوصی با پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه، از کیفیت امکانات، شرایط برگزاری اردو، برنامه‌ریزی انجام‌شده و روند آماده‌سازی تیم ابراز رضایت کرده و این اردو را در مسیر آماده‌سازی پرسپولیس برای فصل جدید موفق ارزیابی کرده است.

همچنین در این نشست، فعالیت‌های نقل‌وانتقالاتی باشگاه نیز مورد بررسی قرار گرفت. جذب چند بازیکن جوان و آینده‌دار در کنار حفظ توازن ترکیب تیم، از جمله موضوعاتی بود که تارتار از آن به عنوان یکی از نقاط قوت عملکرد باشگاه در فصل نقل‌وانتقالات یاد کرد.

پرسپولیس پس از پایان اردوی ارزروم، تمرینات خود را در تهران دنبال خواهد کرد تا با جمع‌بندی نهایی کادر فنی، آماده حضور در نخستین دیدار فصل جدید لیگ برتر شود.