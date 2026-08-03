پایداری نسبی هوای قزوین تا پایان هفته

مریم بهروزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز تغییرات محسوس دمایی در استان قزوین نداشتیم و بیشینه دمای شهر قزوین به ۳۶ درجه سلسیوس رسید که نسبت به روز گذشته تغییری نداشته است.

وی افزود: جو استان امروز به نسبت پایدار بود و این پایداری نسبی تا اواخر هفته در سطح منطقه تداوم خواهد داشت، هرچند در برخی ساعات افزایش ابر نیز پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی قزوین ادامه داد: از نظر دمایی نیز تا پایان هفته تغییرات محسوسی در استان نخواهیم داشت و تنها نوسانات جزئی دما پیش‌بینی می‌شود.

بهروزی با اشاره به دمای فعلی شهر قزوین گفت: در حال حاضر دمای قزوین ۳۰ درجه سلسیوس است که نسبت به شب گذشته در همین ساعت تغییر محسوسی نداشته است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، شرایط جوی استان تا پایان هفته عمدتاً پایدار خواهد بود و تغییرات دمایی قابل توجهی در سطح منطقه انتظار نمی‌رود.

