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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۲

هواشناسی: وزش باد پدیده غالب اصفهان است

هواشناسی: وزش باد پدیده غالب اصفهان است

اصفهان- کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: وزش باد تا پایان هفته پدیده غالب جوی در سطح استان است.

کامران طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آسمان استان اصفهان تا پایان هفته صاف تا قسمتی ابری خواهد بود، اظهار کرد: ساعات بعدازظهر و شب، گاهی وزش باد به نسبت شدید پیش‌بینی می‌شود.

به گفته وی، وزش باد در مناطق شرقی، شمالی و با شدت کمتر در مناطق مرکزی استان، با خیزش گردوخاک محلی همراه خواهد بود و احتمال کاهش کیفیت هوا در مناطق یاد شده وجود دارد.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ آینده تغییر محسوسی ندارد، گفت: بیشینه دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۷ درجه سلسیوس بالای صفر و در خنک‌ترین ساعات به ۲۱ درجه سلسیوس بالای صفر می رسد.

وی افزود: بادرود از توابع شهرستان نطنز با بیشینه دمای ۴۱ درجه سلسیوس بالای صفر گرم‌ترین نقطه استان است.

کد مطلب 6907361

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