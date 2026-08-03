هواشناسی: وزش باد پدیده غالب اصفهان است

کامران طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آسمان استان اصفهان تا پایان هفته صاف تا قسمتی ابری خواهد بود، اظهار کرد: ساعات بعدازظهر و شب، گاهی وزش باد به نسبت شدید پیشبینی میشود.
به گفته وی، وزش باد در مناطق شرقی، شمالی و با شدت کمتر در مناطق مرکزی استان، با خیزش گردوخاک محلی همراه خواهد بود و احتمال کاهش کیفیت هوا در مناطق یاد شده وجود دارد.
کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ آینده تغییر محسوسی ندارد، گفت: بیشینه دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرمترین ساعات امروز به ۳۷ درجه سلسیوس بالای صفر و در خنکترین ساعات به ۲۱ درجه سلسیوس بالای صفر می رسد.
وی افزود: بادرود از توابع شهرستان نطنز با بیشینه دمای ۴۱ درجه سلسیوس بالای صفر گرمترین نقطه استان است.
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