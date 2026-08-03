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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۷

تداوم گرمای نفسگیر در بوشهر؛ افزایش شرجی تا پایان هفته

تداوم گرمای نفسگیر در بوشهر؛ افزایش شرجی تا پایان هفته

بوشهر- کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر گفت: با ماندگاری توده هوای گرم تا اواخر هفته، دمای هوا در برخی مناطق به آستانه ۵۰ درجه و بالاتر می‌رسد و شرجی نیز افزایش می یابد.

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می دهد که با تداوم استقرار توده هوای گرم در سطح استان تا اواخر هفته، دمای هوا مقادیر بالایی خواهد داشت و در برخی نقاط، دمای بیشینه به آستانه ۵۰ درجه سلسیوس و حتی فراتر خواهد رسید. همچنین طی این مدت در برخی از ساعات رطوبت و شرجی هوا به طور محسوسی افزایش خواهد یافت.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: ضمن اینکه طی امروز (دوشنبه) و فردا (سه شنبه) با افزایش پوشش ابر، احتمال وقوع ناپایداری موقت جوی (غالباً در مناطق شرقی استان)، بصورت تندباد لحظه ای، رعدوبرق و بارش پراکنده باران دور از انتظار نیست.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده کمی ابری همراه با غبار محلی، طی ساعاتی وزش باد، افزایش ابر، در برخی نقاط با احتمال وقوع ناپایداری های موقت جوی و مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: وزش باد غالباً جنوب غربی تا جنوب شرقی گاهی شمال شرقی، با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت، در برخی ساعات ۱۶ تا ۴۴ کیلومتردرساعت پیش بینی می شود.

وی یادآور شد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر، در برخی ساعات ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر خواهد بود.

کد مطلب 6907201

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