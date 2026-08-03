خواننده «تارزان» فاش کرد که از مرگ بازگشته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، فیل کالینز به تازگی به تایمز لندن گفت که سال ۲۰۲۴ به دلیل عوارض سلامتی ناشی از سوءمصرف الکل تقریبا مرده بود.

خواننده گروه جنسیس گفت که اواخر سال ۲۰۲۳ ابتدا به دلیل اعتیاد به الکل در بیمارستانی در سوئیس بستری شد و پس از مرخص شدن، کمی بعد دوباره به بیمارستان منتقل شد و تحت مراقبت‌های ویژه قرار گرفت. کالینز توضیح داد که در طول دوره دوم بستری شدنش در بیمارستان، بیشتر اوقات بیهوش بوده است.

وی ادامه داد: کلیه‌هایم و اعضای بدنم داشتند از کار می‌افتادند. دوستان برای خداحافظی می‌آمدند. اما آمدنشان را به یاد نمی‌آورم. اصلاً نمی‌دانستم چه اتفاقی دارد می‌افتد. همه نگران بودند که دیگر مرا نبینند. همه چیز می‌توانست خیلی بد پیش برود.

کالینز به یاد آورد که پنج فرزندش را با عجله به بالینش بردند، چون فکر می‌کردند پدر آنها در شرف مرگ است. او گفت که در آن زمان تصمیم مهم این بود که «آیا فیل را به دستگاه تنفس مصنوعی وصل کنیم؟»

وی اضافه کرد: خیلی خوش‌شانس بودم که از آن وضعیت بیرون آمدم. نیازی به گفتن نیست که از آن زمان دیگر به الکل نزدیک هم نشدم.

کالینز همیشه درباره مشکلات سلامتی‌اش رک و صریح صحبت کرده و اوایل سال ۲۰۲۶ گفت که پنج عمل جراحی روی زانویش انجام داده است. کالینز در مصاحبه‌ای جدیدتر با بی‌بی‌سی بیان کرد که مدت‌هاست سالم‌تر است و اغلب به بازگشت به ضبط و اجرا فکر می‌کند.

کالینز یکی از موفق‌ترین فعالان عرصه موسیقی و دنیای سرگرمی در تمام تاریخ بوده‌است. فروش انفرادی آثار وی نزدیک به ۱۵۰ میلیون نسخه است و وی در دوران فعالیتش جوایز فراوانی دریافت کرده که ۷ جایزه گرمی، ۶ جایزه بریت، ۳ بار انتخاب برای پرفروش‌ترین هنرمند مرد بریتانیا، ۳ جایزه موسیقی آمریکا، یک جایزه اسکار، ۲ جایزه گلدن گلوب و یک جایزه اسطوره دیزنی در سال ۲۰۰۲ به پاس فعالیت انفرادی اش از جمله آنهاست.

فیل کالینز جایزه اسکار را برای موسیقی فیلم «تارزان» ۱۹۹۵ دریافت کرد. وی ابتدا به عنوان ترانه‌سرا به فیلم «تارزان» دعوت شد و در نهایت آهنگ‌های فیلم را به عنوان راوی اجرا ‌کرد.

«تارزان» به ۳۵ زبان دوبله شد که بیشترین تعداد ترجمه برای هر فیلم دیزنی در آن زمان بود و کالینز ترانه‌های خود را به زبان‌های فرانسوی، ایتالیایی، آلمانی و اسپانیایی برای نسخه‌های دوبله شده موسیقی متن فیلم ضبط کرد. بیشتر ترانه‌هایی که او برای «تارزان» نوشت، از جلسات بداهه‌نوازی و واکنش‌های او هنگام خواندن متن اقتباس شده است. سه ترانه او شامل «پسر انسان»، «اردوگاه را خراب کن» و «غریبه‌هایی مثل من» بر اساس برداشت‌های اولیه او پس از خواندن متن اصلی فیلمنامه شکل گرفتند. ۲ ترانه دیگر شامل «تو در قلب من خواهی بود»؛ لالایی‌ای که توسط کالا (با صدای گلن کلوز) برای تارزان خوانده شد و «دوجهان» آهنگی که کالینز برای سرود تارزان نوشت، بودند.

کالینز یکی از تنها سه هنرمند موسیقی است (در کنار پل مک‌کارتنی و مایکل جکسون) که آلبوم‌هایش بیش از ۱۰۰ میلیون نسخه هم به صورت انفرادی و هم به عنوان عضو یک گروه موسیقی فروش رفته و همواره از سوی منتقدان، ژورنالیست‌ها و همکاران هنرمندش تحسین شده است. وی سال ۲۰۱۱ به صورت رسمی بازنشستگی خودش را اعلام کرد تا زمان بیشتری کنار خانواده به ویژه فرزندانش باشد.