رئیس سازمان الحشد الشعبی: ایران در برابر جنگ جهانی ایستادگی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری «المعلومه»، فالح الفیاض، رئیس سازمان الحشد الشعبی (بسیج مردمی) در گفت‌وگو با تلویزیون الشرقیه گفت: ایران در برابر جنگی تقریبا ‌جهانی قرار گرفت و توانست در برابر چالش‌ها ایستادگی کند.

وی همچنین اظهار کرد: تمامی مناصب را ترک کردم، چرا که وظیفه‌ام در الحشد الشعبی را افتخاری فراتر از هر افتخار دیگری می‌دانم.

الفیاض درباره انحصار سلاح در دست دولت نیز گفت: انحصار سلاح با استفاده از زور به رویارویی منجر می‌شود و این اتفاق رخ نخواهد داد.

رئیس سازمان الحشد الشعبی عراق همچنین بعید دانست که پس از پایان مهلت انحصار سلاح گروه‌های مسلح در پایان ماه سپتامبر، عراق شاهد درگیری میان عراقی‌ها باشد.

وی گفت: پس از پایان مهلت انحصار سلاح، هیچ درگیری مسلحانه‌ای رخ نخواهد داد و این تاریخ، عید و روزی جدید برای عراق خواهد بود. ما وجود هیچ سلاح علنی را پس از اول اکتبر نمی‌پذیریم.

وی تأکید کرد: با وجود همپوشانی میان الحشد الشعبی و گروه های مسلح در عراق، اما بسیج مردمی مسئول گروه‌های مسلح نیست.

الفیاض افزود: وضعیت در عراق پیچیده است و الحشد الشعبی یک تجربه کاملاً عراقی است و نسخه‌ای از سپاه پاسداران ایران نیست.

وی گفت: الحشد الشعبی در جنگ جاری در منطقه میان آمریکا و ایران حتی یک گلوله شلیک نکرده است و مقرهای آن حدود ۱۰۰ بار هدف حمله قرار گرفته‌اند.

الفیاض افزود که این سازمان یک نیروی نظامی وابسته به فرمانده کل نیروهای مسلح عراق است و اختیار تصمیم‌گیری درباره جنگ در عراق را ندارد.

وی ادامه داد: جنگ کنونی در منطقه، واقعیت نامطلوبی را بر عراق که در شرایط بی‌ثباتی قرار دارد، تحمیل کرده است.

الفیاض در پایان تأکید کرد: مشروعیت سلاح با حضور اشغالگران آمریکایی گره خورده بود و همه ما باید پس از خروج آمریکا از عراق در ایجاد محیطی جدید و آغاز ترسیم معادله قدرت بر اساس چارچوب‌های صحیح سهیم باشیم.