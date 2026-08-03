به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شاهحسینی، نویسنده، مورخ و مدیر انتشارات حبله رود استان سمنان طی حکمی به عنوان رئیس جدید بنیاد ایرانشناسی شعبه استان سمنان منصوب شد
شاه حسینی با حکم علی اکبر صالحی رییس بنیاد ایران شناسی کشور به عنوان رئیس شعبه بنیاد ایرانشناسی استان سمنان منصوب شده است.
رییس بنیاد ایران شناسی کشور در حکم انتصاب شاهحسینی خواستار تحقق مأموریتهای بنیاد ایرانشناسی شده است.
ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای علمی، دانشگاهی، فرهنگی و نخبگانی استان سمنان برای شناخت، حفظ، معرفی و ترویج میراث تاریخی، فرهنگی و تمدنی ایران از دیگر خواستههای رییس بنیاد ایران شناسی کشور از مدیر جدید بنیاد ایران شناسی استان سمنان است.
شاه حسینی ۱۴۱ مقاله و کتاب درباره تاریخ بومی، فرهنگ فولکلور و همچنین تاریخ شفاهی مناطق مختلف استان سمنان دارد او همچنین تلاش کرده تا تاریخچه های تخصصی ارگان ها، نهادها، رویدادها و ... را نیز در استان سمنان جمع آوری کند.
نظر شما