محکومیت ۳۳ میلیارد ریالی متخلفان آرد و نان در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمزه لقمانی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۶۳ فقره پرونده تخلف اقتصادی در حوزه آرد و نان شامل قاچاق آرد و تخلفات صنفی نانواییها به شعب تعزیرات حکومتی استان وارد و مورد رسیدگی قرار گرفته است.
وی افزود: این پروندهها از سوی مراجع نظارتی و پلیس امنیت اقتصادی به تعزیرات حکومتی ارجاع شده و متخلفان در بخش قاچاق، علاوه بر ضبط آردهای کشفشده به نفع دولت، به پرداخت ۱۷ میلیارد و ۶۳۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به رسیدگی به تخلفات صنفی نانواییها تصریح کرد: در بخش تخلفات گرانفروشی، کمفروشی، تقلب و رعایت نکردن دستورالعملهای بهداشتی نیز ۲۰۵ فقره پرونده رسیدگی و تمامی آنها منجر به صدور حکم محکومیت شد.
وی ادامه داد: مجموع جزای نقدی صادر شده در این بخش ۱۵ میلیارد و ۳۵۶ میلیون ریال بوده است.
لقمانی با بیان اینکه نظارت بر فعالیت نانواییها و زنجیره توزیع آرد در سال جاری تشدید شده است، گفت: برخورد با تخلفات حوزه آرد و نان با جدیت در دستور کار گشتهای مشترک تعزیرات حکومتی قرار دارد و با متخلفان بدون هیچگونه اغماض برخورد قانونی میشود.
وی تاکید کرد: در چهار ماهه نخست سال جاری نیز ۴۲ تن آرد از متخلفان کشف و به نفع دولت ضبط شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه آرد و نان، موضوع را به صورت شبانهروزی از طریق سامانه ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت و یا سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی گزارش دهند.
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