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۸ اردیبهشت ۱۴۰۲، ۱۲:۴۱

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

تشکیل ۳۸۱ فقره پرونده تخلف در حوزه آرد و نان آذربایجان غربی

تشکیل ۳۸۱ فقره پرونده تخلف در حوزه آرد و نان آذربایجان غربی

ارومیه- مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی از تشکیل ۳۸۱ فقره پرونده تخلف صنفی در حوزه آرد و نان استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نجف زاده با اشاره به تشکیل ۳۸۱ فقره پرونده تخلف در حوزه آرد و نان طی فروردین ماه سال جاری در استان افزود: در این زمینه ۲۶۲ فقره پرونده رسیدگی و مختومه شده است.

وی ادامه داد: از این تعداد پرونده تعداد ۳۴۷ فقره مربوط به تخلفات گران فروشی و امتناع از عرضه نان و تعداد ۳۴ فقره مربوط به حوزه آرد شامل تهیه و عرضه خارج از شبکه آرد است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: شعب تعزیرات حکومتی استان از ۳۴۷ فقره پرونده وارده مربوط به تخلفات بخش نان به تعداد ۲۴۱ فقره پرونده رسیدگی و متخلفان را به پرداخت ۶ میلیارد و۴۷۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم و در حوزه تخلفات آرد نیز به تعداد ۲۱ فقره پرونده مربوط به این حوزه رسیدگی و افراد متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۷۹۹ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کردند.

نجف زاده خاطرنشان کرد: همچنین از صدور مجازات‌های غیر نقدی از قبیل تعطیلی و پلمپ واحدهای متخلف، نصب پارچه تخلف بر سر درب واحد و قطع سهمیه تعدادی از واحدهای متخلف خبر داد و افزود سهمیه قطع شده جهت پخت نان تحویل به مردم در اختیار نزدیک ترین واحد نانوایی فاقد تخلف قرار گرفته است.

کد مطلب 5765112

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