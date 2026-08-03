۳ میلیون و ۲۶۰ هزار زائر اربعین از کشور خارج شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان ظهر امروز دوشنبه در حاشیه بازدید از مرز بینالمللی شلمچه با اعلام آخرین وضعیت تردد زائران اظهار کرد: بر اساس آمار تجمیعی تا این لحظه بالغ بر سه میلیون و ۲۶۰ هزار زائر از کشور خارج شدهاند و در مقابل نزدیک به دو میلیون و ۲۰۰ هزار زائر به میهن اسلامی بازگشتهاند.
فرمانده کل انتظامی کشور با بیان اینکه همچنان بیش از یک میلیون زائر در کشور عراق حضور دارند، تصریح کرد: پیشبینی میشود ظرف یکی دو روز آینده با حجم زیادی از ورود زائران به کشور مواجه باشیم.
وی با اشاره به وضعیت امنیتی مرزها افزود: خوشبختانه امنیت کامل در خاک عراق و داخل ایران برقرار است و جا دارد از مسئولان و پلیس عراق و همچنین تمامی خادمان در کشور خودمان که خدمات شایستهای به زائران ارائه دادند، تشکر ویژه داشته باشم.
سردار رادان در پایان بیان کرد: برای بازگشت زائران توصیه میشود همه مرزها را انتخاب کنند تا عوامل خدوم ما بتوانند خدمات بهتر و سریعتری ارائه دهند.
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