کرمی:رضایت زائر مدال افتخار خادمان ایلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی ظهر دوشنبه در جلسه ستاد ویژه اربعین در مرز مهران با حضور رییس ستاد مرکزی اربعین و سخنگوی دولت اظهار کرد:امروز استان ایلام به عنوان دروازه عتبات عالیات و پایتخت خادمین زائران، افتخار دارد که با فراهمسازی زیرساختهای لازم، بیش از ۵۰ درصد تردد زائران کشور را مدیریت کند.
استاندار ایلام با برشمردن اقدامات صورتگرفته برای تسهیل در تردد، افزود: امسال با همکاری دستگاههای متولی، ۲۱ کیلومتر از مسیرهای منتهی به مرز مهران تعریض، ایمنسازی و علائمگذاری شد. همچنین با هدف تأمین زیرساختهای پایدار، پروژههای مهمی در حوزههای آب، برق، انرژی و ساماندهی پایانه شهید رئیسی و میدان اربعین اجرایی شد.
وی با اشاره به شرایط جوی و گرمای هوای امسال گفت: راهاندازی سایبانها، برپایی ۴۰۰ موکب در مسیرهای مواصلاتی و ۵۰ آشپزخانه خانگی با مشارکت مردم، نمونهای از همدلی و خادمی شایسته در استان است.
کرمی با بیان اینکه در روز ۱۶ ماه صفر، مرز مهران شاهد تردد ۲۶۶ هزار زائر بوده است، تأکید کرد: مهران با جمعیت ۲۰ هزار نفری، امروز میزبان بیش از ۱۰ برابر ظرفیت خود است و این حجم از خدمترسانی تنها با لطف الهی و همکاری شبانهروزی تمام دستگاههای اجرایی، فراجا و مردم میسر شده است.
استاندار ایلام ضمن قدردانی از دولت و ستاد مرکزی اربعین برای تصویب و توسعه مرزهای «چنگوله»، «هلاله شمالی» و «چیلات»، تصریح کرد: این مرزها علاوه بر تسهیل تردد زوار، ظرفیتهای بینظیر اقتصادی برای توسعه و پیشرفت استان ایلام محسوب میشوند. تلاش ما این است که ایلام با طولانیترین مرز مشترک با عراق، به قطب تجارت و زیارت تبدیل شود.
کرمی در پایان با تأکید بر اهمیت «رضایت زائران» به عنوان شاخص اصلی ارزیابی، خاطرنشان کرد: در گفتگوهای میدانی با زائران، الحمدلله شاهد رضایتمندی از خدمات ارائهشده هستیم و این بزرگترین پاداش برای خادمان است. اکنون با همگامی تمامی مسئولان کشوری، برنامهریزی دقیقی برای مدیریت موج بازگشت زائران در دستور کار قرار دارد تا این روند تا پایان سفر به بهترین شکل استمرار یابد.
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