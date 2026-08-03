به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله‌نور کریمی‌تبار ظهر دوشنبه در نشست ستاد اربعین استان ایلام، ضمن تحسین اقدامات صورت‌گرفته در بخش‌های مختلف اظهار کرد: امروز شاهد تحولات ارزشمندی در حوزه خدمات هستیم؛ به گونه‌ای که دغدغه‌های دیرینه در تأمین آب شرب، اسکان، درمان و تغذیه زائران به حداقل رسیده و زمان سوار شدن مسافران به ناوگان حمل‌ونقل نیز به یک تا ۴ دقیقه کاهش یافته که این امر در سایه مدیریت جهادی محقق شده است.

امام جمعه ایلام با بیان اینکه تمام زیرساخت‌ها، مقدمه‌ای برای یک هدف والاتر است، تصریح کرد: خدمات عمرانی و لجستیکی، مقدمات کار است. تمام دغدغه ما باید این باشد که زائر سیدالشهدا (ع) با معرفت و شناخت در این مسیر گام بردارد. خروجی این خدمت‌رسانی‌ها باید این باشد که زائر، آماده یاری اهل‌بیت (ع) شود و چنان پیوندی با امام معصوم برقرار کند که زیارتش، مایه آمرزش گناهان و تعالی روح گردد.

وی با تأکید بر لزوم تخصصی‌سازی فعالیت‌های فرهنگی در مرز مهران، افزود: اگرچه کارهای خوبی در حوزه تبلیغات محیطی، نصب پرچم‌ها و ایجاد فضای معنوی انجام شده است، اما برای دستیابی به تحول فرهنگی در زائران، نیاز به برنامه‌ریزی تخصصی و کارشناسی‌شده در کمیته فرهنگی داریم.

حجت‌الاسلام کریمی‌تبار ادامه داد: ما نیازمند کار فرهنگی «چهره‌به‌چهره» هستیم تا زائران در این مسیر، شاهد تغییرات رفتاری و معنوی باشند. باید از تمام ظرفیت خیرین و شبکه‌های فرهنگی برای ارتقای سطح معنوی این سفر استفاده کنیم؛ به گونه‌ای که زائر با بهره‌گیری از فضای معنوی اربعین، پس از بازگشت به زندگی عادی خود، پایبندی بیشتری به نماز اول وقت و فضائل اخلاقی داشته باشد.

نماینده ولی‌فقیه در پایان، ضمن قدردانی از مجاهدت‌های رئیس ستاد مرکزی اربعین و تمامی دستگاه‌های اجرایی، خاطرنشان کرد: این خدمت‌رسانی صادقانه در گرمای طاقت‌فرسای مهران، ارزشمند و نزد خداوند متعال محفوظ است. امید داریم با تداوم این همدلی، اربعین امسال نه تنها از نظر خدمات زیرساختی، بلکه از نظر دستاوردهای فرهنگی و معرفتی، در تاریخ این استان ماندگار شود.