به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بزرگمهر ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به عملکرد چهار ماهه اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر اظهار کرد: در این مدت ۱۷ هزار و ۵۵۷ فقره استعلام ثبت دریافت و پاسخ تمامی آن‌ها در کمتر از دو روز انجام شده که این امر معادل پاسخگویی ۱۰۰ درصدی به استعلام‌های دفاتر اسناد رسمی است.

وی افزود: این عملکرد نشان‌دهنده تلاش مستمر کارکنان مجموعه برای افزایش سرعت، دقت و کیفیت خدمات ثبتی و تکریم ارباب‌رجوع است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر با اشاره به عملکرد این اداره‌کل در ثبت خلاصه معاملات بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۳ هزار و ۵۷۴ فقره خلاصه معامله به ثبت رسیده که تمامی آن‌ها نیز در کمتر از دو روز انجام شده و این شاخص نیز به ۱۰۰ درصد رسیده است.

بزرگمهر با بیان اینکه در چهار ماه نخست امسال ۲۲ هزار و ۵۹۱ فقره سند مالکیت در استان صادر شده است، تصریح کرد: با فعالیت ۲۰۴ نفر نیروی انسانی در این مجموعه، نسبت اسناد صادر شده به نیروی انسانی به ۱۱۰.۷۴ رسیده که بیانگر بهره‌وری مناسب و تلاش مضاعف کارکنان اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر است.

وی با اشاره به روند تبدیل اسناد دفترچه‌ای به اسناد مالکیت تک‌برگ گفت: در این مدت سه هزار و ۲۹ فقره سند دفترچه‌ای به سند تک‌برگ تبدیل شده و در حال حاضر تعداد اسناد دفترچه‌ای موجود در استان ۷۹ هزار و ۷۶۲ فقره است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر ادامه داد: همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون ۲ هزار و ۱۲۱ فقره پیش‌سند تأییدشده در این حوزه به ثبت رسیده است.

بزرگمهر با تأکید بر تداوم روند ارتقای کیفیت خدمات خاطرنشان کرد: ارتقای شاخص‌های عملکردی، تسریع در خدمت‌رسانی، تکریم ارباب‌رجوع و حرکت در مسیر هوشمندسازی و شفاف‌سازی از مهم‌ترین رویکردهای اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر در سال جاری است و این مسیر با جدیت دنبال خواهد شد.