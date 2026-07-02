به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بزرگمهر صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اجرای کامل طرح حدنگاری از اولویت‌های اصلی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و در همین راستا، طی دو ماهه نخست سال جاری بیش از ۱۲ هزار سند مالکیت برای اشخاص حقیقی و حقوقی در استان بوشهر صادر شده است.

وی افزود: بر اساس اسناد تحول قضایی و قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف به اجرای کامل حدنگاری اراضی کشور شده و کارکنان ثبت اسناد استان بوشهر نیز با روحیه جهادی و تلاش شبانه‌روزی برای تحقق این هدف فعالیت کرده‌اند.

همکاری ثبت و گمرک برای تسریع در ترخیص کالاها

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر با اشاره به اقدامات انجام شده برای تسهیل تجارت و کاهش رسوب کالا در بنادر گفت: با همکاری اداره‌کل گمرک و در پی دستورات رئیس‌کل دادگستری استان، فرآیند ثبت تعهدات مالکان در دفاتر اسناد رسمی به صورت دستی انجام و سپس اطلاعات در سامانه ثبت شد که این اقدام موجب تعیین تکلیف و تسریع در ترخیص کالاهای موجود در بنادر استان شد.

۲ سال فرصت برای ثبت ادعای املاک فاقد سند

بزرگمهر از راه‌اندازی «سامانه ثبت ادعاها» از دوم خردادماه امسال خبر داد و اظهار کرد: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که مالک اراضی و املاک فاقد سند رسمی هستند، باید مدارک و مستندات خود را در این سامانه ثبت کنند.

وی افزود: متقاضیان از زمان آغاز فعالیت این سامانه، دو سال فرصت دارند ادعای خود را ثبت کنند و پس از آن نیز دو سال دیگر برای پیگیری پرونده از طریق ادارات ثبت، مراجع قضایی یا دستگاه‌های اجرایی فرصت خواهند داشت.

لزوم تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر با تأکید بر اجرای قانون جامع حدنگار تصریح کرد: ارائه خدمات به اسناد مالکیت دفترچه‌ای در دستگاه‌های دولتی و مراجع قضایی متوقف خواهد شد و مالکان باید هرچه سریع‌تر نسبت به تبدیل این اسناد به اسناد تک‌برگ و الکترونیکی اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: به منظور تسهیل خدمات و کاهش مراجعات حضوری، هماهنگی‌های لازم با دفاتر اسناد رسمی انجام شده و متقاضیان برای طی مراحل اولیه، نیازی به مراجعه مستقیم به ادارات ثبت اسناد ندارند.

ثبت بیش از هزار واقعه ازدواج در دو ماه

بزرگمهر در بخش دیگری از سخنان خود به آمار وقایع ثبتی استان اشاره کرد و گفت: طی دو ماهه نخست سال جاری، یک هزار و ۹۹ واقعه ازدواج در دفاتر رسمی استان به ثبت رسیده است.

وی افزود: در همین مدت، ۲۷۷ واقعه طلاق نیز ثبت شده که به گفته وی، این آمار بیانگر پایداری خانواده‌ها و امیدواری و پویایی اجتماعی در استان بوشهر است.