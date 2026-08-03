میادین میوه و تره بار شهرداری اربعین تعطیل است

به گزارش خبرگزاری مهر، تمامی میادین و بازارهای میوه و ترهبار در روز اربعین حسینی تعطیل است.
بر اساس اطلاعیه روابط عمومی سازمان؛ در روز سهشنبه ۱۳ مردادماه مصادف با اربعین حسینی تمامی میادین و بازارهای میوه و ترهبار شهرداری تهران تعطیل است.
براساس این گزارش در روزهای ۴ شنبه و ۵ شنبه ۱۴و ۱۵ مرداد ماه؛ میادین و بازارهای میوه و ترهبار از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ و از ۱۵ بعدازظهر تا ۲۰ شب فعالیت دارند.
همچنین در روز جمعه ۱۶ مردادماه نیز تمامی میادین و بازارهای میوه و ترهبار به صورت نیمه وقت از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ ظهر فعالیت دارند.
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