به گزارش خبرنگار مهر، یدالله غلامپور ظهر یکشنبه در جلسه کمیسیون تنظیم بازار و کمیته اقدام مشترک شهرستان قائنات اظهار کرد: راهاندازی میدان میوه و ترهبار و روزبازار از مطالبات مردم است و شهرداری باید هرچه سریعتر در این زمینه اقدام کند.
وی با بیان اینکه فرمانداری آمادگی همکاری در صدور مجوزهای لازم را دارد، افزود: در صورت ورود بخش خصوصی، همکاری لازم انجام خواهد شد و راهاندازی روزبازار در فاز سه نیز باید توسط شهرداری پیگیری شود.
فرماندار قائنات با اشاره به افزایش قیمت تخممرغ در شهرستان گفت: در فصل تابستان معمولاً انتظار کاهش قیمت این محصول وجود دارد اما اکنون شاهد افزایش قیمت هستیم که این موضوع به مسئولان استانی منعکس شده و این روند قابل قبول نیست.
غلامپور ادامه داد: خراسان جنوبی همواره از استانهای دارای کمترین قیمت تخممرغ بوده و اگر اکنون قیمتها از سایر استانها بالاتر است، باید موضوع به صورت جدی در مرکز استان پیگیری شود.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور افزود: با وجود محدودیتهای اقتصادی، اولویت دولت تأمین کالاهای اساسی مردم است و تلاش میشود نیازهای اساسی جامعه به بهترین شکل تأمین شود.
فرماندار قائنات همچنین از تسویه مطالبات کسبه و بازاریان در حوزه کالابرگ تا ۱۵ مرداد خبر داد و گفت: با واریزیهای اخیر، مطالبات این بخش به طور کامل پرداخت خواهد شد.
خرید تضمینی گندم به حدود ۲ هزار تن رسید
مسئول اداره جهاد کشاورزی قائنات هم در این جلسه با ارائه گزارشی از خرید تضمینی گندم اظهار کرد: میزان خرید گندم از ۶۰۰ تن به حدود یک هزار و ۹۴۰ تن افزایش یافته و تاکنون ۳۲ درصد هدف تعیینشده محقق شده است.
وی ابراز امیدواری کرد که میزان خرید تا پایان فصل برداشت به بیش از ۵۰ درصد هدف پیشبینی شده برسد.
تشکیل ۳۳ پرونده تخلف صنفی در تیرماه
مدیر بازرسی اتاق اصناف قائنات نیز از انجام ۲۳۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی در تیرماه خبر داد و گفت: از این تعداد، ۱۹۶ واحد فاقد تخلف بودند و ۳۳ پرونده تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی قائنات نیز با اشاره به عملکرد چهار ماهه نخست سال جاری اظهار کرد: در حوزه کالا و خدمات و همچنین بهداشت و درمان، ۱۵۲ پرونده تشکیل و ۱۴۹ پرونده مختومه شده که ارزش محکومیتهای صادره بیش از ۱۱۳ میلیارد ریال بوده است.
خزاعی افزود: در حوزه قاچاق کالا و ارز نیز ۲۷۴ پرونده تشکیل شده که تاکنون به ۲۶۵ پرونده رسیدگی و احکام محکومیت به ارزش بیش از ۱۴۴ میلیارد ریال صادر شده است.
در این جلسه همچنین اعلام شد که وضعیت تأمین و عرضه کالاهای اساسی از جمله مرغ گرم، برنج، روغن، شکر و حبوبات در شهرستان مطلوب بوده و عرضه و تقاضا در بازار از شرایط مناسبی برخوردار است.
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