توسعه خدمات شهری اصفهان در ۶۴ کیلومتر مربع از شهر کربلا

مهدی بقایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح برنامه‌های ستاد اربعین مدیریت شهری اصفهان اظهار کرد: طی سال‌های اخیر و در چارچوب سیاست‌های ابلاغی وزارت کشور و ستاد اربعین شهرداری‌ها، اصفهان حضور مستمر، هدفمند و سازمان‌یافته‌ای را در حوزه خدمات شهری مرز چذابه و به ویژه شهر کربلا به ثبت رسانده است.

وی افزود: تلاش شبانه‌روزی نیروهای خدمات شهری، پاکبانان ایثارگر و گروه‌های جهادی و داوطلب طی سال‌های گذشته، استانداردهای نظافت و مدیریت پسماند در ایام اربعین را در کربلا ارتقا داده و این اقدامات با استقبال و رضایت چشمگیر زائران و شهروندان عراقی همراه بوده است.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار اصفهان با اشاره به نقش راهبردی اصفهان در هدایت ظرفیت‌های استانی ادامه داد: از دو سال گذشته و با هماهنگی دفتر امور شهری استانداری اصفهان، ظرفیت تمامی شهرهای استان برای مشارکت در این برنامه عظیم بسیج شده است و اکنون مدیریت شهری اصفهان، مسئولیت محوری هماهنگی و فرماندهی این اقدامات را عهده‌دار است.

بقایی تصریح کرد: در سال جاری، مقیاس خدمات‌رسانی مدیریت شهری اصفهان و شهرداری‌های تابعه استان در کربلا توسعه‌یافته است؛ به طوری که مجموعه‌های خدماتی استان، مسئولیت نظافت، جمع‌آوری پسماند و ساماندهی خدمات شهری را در محدوده‌ای بیش از ۶۴ کیلومتر مربع از شهر کربلا بر عهده دارند.

وی با اشاره به تقسیم کار دقیق میان شهرهای مشارکت‌کننده استان گفت: با برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، هر یک از شهرداری‌ها پوشش یک محدوده مشخص را بر عهده دارند. نکته حائز اهمیت در مأموریت امسال، درخواست مراجع عالی برای ارائه خدمات در حرم مطهر امام حسین (ع) است که تیم‌های اجرایی اصفهان با افتخار، وظیفه نظافت و پاکیزگی این مکان مقدس را نیز در لیست برنامه‌های خود قرار داده‌اند.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های مردمی اشاره کرد و گفت: در کنار ظرفیت‌های سازمانی، مشارکت مردمی نیز در قالب پویش «نذر حسین (ع)» که از سال گذشته آغاز شده، با قوت ادامه دارد. امسال با ثبت‌نام و سازماندهی حدود ۶۰۰ خادم داوطلب، بخش قابل‌توجهی از نیروهای جهادی و شهروندان اصفهانی برای خدمت‌رسانی در کربلا مشارکت خواهند کرد که این امر نشان‌دهنده ارادت قلبی و روحیه جهادی مردم این استان است.

بقایی در خصوص روند امضای تفاهم‌نامه خواهرخواندگی میان اصفهان و کربلا خاطرنشان کرد: پیش از این برنامه‌ریزی شده بود که این توافق‌نامه با حضور شهردار کربلا در اصفهان و پیش از ماه مبارک رمضان به امضا برسد؛ اما به دلیل تغییر در برنامه‌های جاری و سفر شهردار اصفهان به کربلا، روند نهایی‌سازی این تفاهم‌نامه در عراق در حال پیگیری است.

وی با تأکید بر پتانسیل‌های بالای همکاری با عتبات مقدسه افزود: با توجه به ارتباطات مستمر و سازنده مدیریت شهری اصفهان با عتبه حسینیه و عتبه عباسیه، ظرفیت‌های بی‌نظیری برای گسترش همکاری‌های مشترک میان دو شهر وجود دارد. به محض تکمیل فرآیندهای اداری و اجرایی، زمان رسمی امضای این تفاهم‌نامه که نقطه عطفی در روابط بین‌المللی اصفهان و کربلا خواهد بود، اعلام می‌شود.