مازندران در ایستگاه اربعین؛ طنین «لبیک یا حسین(ع)» در شهرها و روستاها

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: از ارتفاعات سوادکوه تا دشت‌های مرکزی، از روستاهای دورافتاده تا میدان‌های اصلی شهرها، مازندران در تدارک میزبانی از بزرگ‌ترین اجتماع جاماندگان اربعین در شمال کشور است.

هزاران هیئت مذهبی، صدها موکب مردمی و شبکه گسترده‌ای از خادمان حسینی در بیش از ۵۰ شهر و شهرستان و هزاران روستای استان، آماده برگزاری آیین‌هایی هستند که قرار است جلوه‌ای از عشق مردم این دیار به حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را به نمایش بگذارد.

مسئولان فرهنگی و اجرایی استان معتقدند اربعین امسال علاوه بر شکوه مردمی، با حضور گسترده هیئات مذهبی و مشارکت کم‌نظیر مردم، یکی از متفاوت‌ترین مراسم سال‌های اخیر خواهد بود.

مازندران؛ استانی که یکپارچه در مسیر اربعین قرار گرفت

با فرارسیدن اربعین سید و سالار شهیدان، حال و هوای مازندران رنگ دیگری به خود گرفته است. خیابان‌ها، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا، بقاع متبرکه و مسیرهای پیاده‌روی در شهرها و روستاهای استان از روزها قبل آماده برگزاری آیین‌های جاماندگان اربعین شده‌اند؛ آیین‌هایی که هر سال بر گستره و شکوه آنها افزوده می‌شود و امروز به یکی از مهم‌ترین رویدادهای مذهبی و اجتماعی استان تبدیل شده است.

رئیس شورای هیئات مذهبی مازندران با اشاره به آمادگی گسترده هیئات و گروه‌های مردمی برای برگزاری مراسم اربعین، از تجهیز شبکه خدمات در بیش از دو هزار و ۵۰۰ روستای استان خبر داد و گفت: برای چندمین سال متوالی آیین «دلدادگان حسینی» در بیش از ۵۰ شهر و شهرستان و بیش از سه هزار روستای مازندران برگزار می‌شود.

اربعین مسیر عزت و مقاومت است

محمدعلی باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه اربعین تنها یک مناسبت در تقویم مذهبی نیست، اظهار داشت: اربعین مسیر عزت، مقاومت، آزادگی و ایستادگی است؛ مسیری که از کربلا آغاز شد و امروز در دل میلیون‌ها عاشق اباعبدالله الحسین (ع) ادامه دارد.

وی افزود: همزمان با حرکت میلیون‌ها زائر به سمت کربلای معلی، دل‌های جاماندگان نیز راهی حرم سیدالشهدا (ع) می‌شود و مراسم «دلدادگان حسینی» فرصتی برای عاشقانی است که امکان حضور در پیاده‌روی اربعین را ندارند.

رئیس شورای هیئات مذهبی مازندران با اشاره به مشارکت گسترده مردم در این آیین‌ها تصریح کرد: در سراسر استان، هیئات مذهبی، مواکب و ایستگاه‌های صلواتی با تکیه بر نذورات مردمی برپا می‌شوند و هزاران خادم افتخار خدمت به عزاداران حسینی را برعهده دارند.

باقری با بیان اینکه بیش از پنج هزار هیئت مذهبی در برگزاری مراسم امسال نقش‌آفرینی می‌کنند، گفت: اربعین تنها یک مراسم عزاداری نیست، بلکه مدرسه‌ای برای بازخوانی پیام عاشورا و تجدید عهد با آرمان‌های امام حسین (ع) و شهدا است.

وی با اشاره به شعارهای محوری مراسم امسال افزود: ندای لبیک یا حسین و یا لثارات الحسین در سراسر استان طنین‌انداز خواهد شد و دلدادگان حسینی با این شعارها بر استمرار راه شهیدان و ایستادگی در برابر ظلم تأکید خواهند کرد.

به گفته رئیس شورای هیئات مذهبی مازندران، خیابان‌ها و مسیرهای پیاده‌روی در شهرها و روستاهای استان در روز اربعین حال و هوایی شبیه مسیر نجف تا کربلا پیدا کرده؛ مسیری که در آن مردم با عشق، اخلاص و روحیه خدمت‌رسانی از عزاداران پذیرایی می‌کنند.

باقری همچنین اربعین را حرکتی جهانی توصیف کرد و گفت: امروز اربعین از مرزهای جغرافیایی عبور کرده و به بزرگ‌ترین حرکت مردمی جهان اسلام تبدیل شده است؛ حرکتی که پیام عدالت‌خواهی، آزادی‌خواهی و بیداری را به ملت‌های جهان منتقل می‌کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: جاماندن از سفر اربعین به معنای جاماندن از قافله امام حسین (ع) نیست؛ هر جا دل برای حسین (ع) بتپد، همان‌جا کربلاست و هر گامی که برای زنده نگه داشتن پیام عاشورا برداشته شود، گامی در مسیر این نهضت بزرگ خواهد بود.

قائم‌شهر و جویبار؛ اربعین، روایت مقاومت و همبستگی مردم مازندران

در کنار برنامه‌های گسترده شهرهای مرکزی و غربی استان، شهرستان قائم‌شهر نیز خود را برای برگزاری باشکوه آیین‌های اربعین حسینی آماده کرده است؛ مراسمی که امسال با حضور گسترده مردم و مشارکت هیئات مذهبی، دستگاه‌های فرهنگی و گروه‌های مردمی برگزار خواهد شد.

ابوذر قربانی فرماندار قائم‌شهر اربعین حسینی را نماد اتحاد، وحدت، وفاداری و عشق به اهل‌بیت (ع) دانست و اظهار کرد: اربعین پیام روشن دلدادگی شیعیان و محبان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است و مردم این شهرستان همانند سال‌های گذشته با حضور پرشور خود در این مراسم، ارادتشان را به مکتب عاشورا نشان خواهند داد.

ابوذر قربانی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای برگزاری مراسم جاماندگان اربعین در نقاط مختلف شهرستان، افزود: پیاده‌روی اربعین یک حماسه مردمی است که همزمان با حضور میلیون‌ها زائر در عتبات عالیات و کربلای معلی، در شهرها و روستاهای مختلف کشور و استان نیز توسط عاشقان و دلدادگان حسینی برگزار می‌شود.

وی تأکید کرد: مجموعه‌های اجرایی، فرهنگی و مردمی شهرستان قائم‌شهر با همکاری هیئات مذهبی تلاش می‌کنند تا زمینه حضور آسان و باشکوه مردم در این مراسم فراهم شود.

مقاومت برابر استکبار پیام اربعین است

در همین راستا، عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه قائم‌شهر، مقاومت در برابر زورگویی‌ها و زیاده‌خواهی‌های استکبار جهانی را از مهم‌ترین پیام‌های عاشورا و اربعین حضرت اباعبدالله الحسین (ع) عنوان کرد.

آیت‌الله علی معلمی با اشاره به جایگاه فرهنگ عاشورا در جامعه اسلامی اظهار داشت: اربعین فرصتی برای بازخوانی پیام قیام امام حسین (ع)، تجدید عهد با ارزش‌های دینی و تقویت روحیه ایستادگی در برابر ظلم و بی‌عدالتی است.

پیاده روی اربعین در جویبار

در شهرستان جویبار نیز فضای اربعین از روزهای گذشته شکل گرفته و برنامه‌های مختلف مذهبی و فرهنگی برای این ایام تدارک دیده شده است. مراسم عزاداری شب اربعین با حضور سخنرانان و مداحان اهل‌بیت (ع) برگزار شد و اجتماع مردم ولایت‌مدار این شهرستان جلوه‌ای دیگر از ارادت مردم مازندران به فرهنگ عاشورا است.

همچنین پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی در جویبار صبح روز اربعین از پارک شهدای خوشنام آغاز شد و شرکت‌کنندگان مسیر مشخص شده تا حسینیه روستای شورکا را طی می کنند.

قرائت زیارت اربعین، برنامه‌های فرهنگی، عزاداری و خدمت‌رسانی مردمی از محورهای اصلی این اجتماع است.

آنچه در برنامه‌های شهرستان‌های مختلف مازندران به چشم می‌آید، حضور پررنگ مردم در کنار نهادهای رسمی است؛ حضوری که نشان می‌دهد اربعین برای مردم این دیار تنها یک مراسم مناسبتی نیست، بلکه فرصتی برای نمایش همدلی، خدمت، انسجام اجتماعی و پیوند با فرهنگ عاشوراست.

از روستاهای کوچک تا شهرهای بزرگ، مردم مازندران با برپایی موکب‌ها، آماده‌سازی مسیرهای پیاده‌روی و مشارکت در برنامه‌های مذهبی، تلاش می‌کنند حال و هوای مسیر نجف تا کربلا را در سرزمین خود بازآفرینی کنند و سهمی در زنده نگه داشتن پیام عاشورا داشته باشند.

از خدمت مردمی تا روایت ماندگار عشق حسینی

اربعین در مازندران تنها یک مناسبت مذهبی در تقویم نیست، بلکه به یک جریان اجتماعی گسترده تبدیل شده است؛ جریانی که هر سال با حضور پررنگ‌تر مردم، هیئات مذهبی، گروه‌های جهادی، خیران و خادمان حسینی برگزار می‌شود و تصویری از همدلی و مشارکت مردمی را در سراسر استان به نمایش می‌گذارد.

در همین چارچوب، مسئولان فرهنگی استان معتقدند اجتماع جاماندگان اربعین فرصتی برای تقویت ارتباط نسل‌های مختلف با فرهنگ عاشورا است؛ چراکه حضور کودکان، نوجوانان، جوانان و خانواده‌ها در این مراسم، استمرار یک فرهنگ تاریخی و اعتقادی را نشان می‌دهد.

از سوی دیگر، حضور دستگاه‌های اجرایی در کنار مردم، نقش مهمی در برگزاری منظم این مراسم دارد. فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها، نیروهای امدادی، مجموعه‌های خدماتی و فرهنگی با هماهنگی هیئات مذهبی تلاش می‌کنند تا مسیرهای پیاده‌روی و اجتماعات اربعین در فضایی امن و آرام برگزار شود.

در ساری، بابل، قائم‌شهر، جویبار، بابلسر و دیگر شهرستان‌های استان، برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای انجام شده است که مردم بتوانند با حضور در نزدیک‌ترین محل برگزاری مراسم، در این حرکت معنوی سهیم شوند.

مازندران در سال‌های اخیر نشان داده است که ظرفیت بالایی در برگزاری آیین‌های مردمی دارد. وجود هزاران هیئت مذهبی، شبکه گسترده مساجد و حسینیه‌ها، فعالیت گروه‌های جهادی و مشارکت خیران، پشتوانه اصلی برگزاری باشکوه مراسم اربعین در این استان به شمار می‌رود.

اکنون در اربعین حسینی، مازندران به صحنه‌ای از عشق و ارادت تبدیل شده است؛ صحنه‌ای که در آن فاصله میان این استان شمالی و کربلای معلی رنگ می‌بازد و مردم با گام‌های خود، پیام همراهی با کاروان حسینی را تکرار می‌کنند.

مراسم جاماندگان اربعین در مازندران، روایت مردمی است که اگرچه در مسیر نجف تا کربلا حضور فیزیکی ندارند، اما با برپایی آیین‌های عاشورایی، خدمت به عزاداران و حضور در اجتماعات حسینی، خود را در مسیر عشق به سیدالشهدا (ع) قرار می‌دهند.

این حرکت عظیم مردمی بار دیگر نشان خواهد داد که فرهنگ عاشورا محدود به زمان و مکان نیست؛ فرهنگی که نسل به نسل منتقل شده و امروز در قالب اربعین، جلوه‌ای جهانی از معنویت، ایستادگی و همبستگی را به نمایش می‌گذارد.

مازندران در ایستگاه اربعین، آماده است تا با حضور هزاران خادم، ده‌ها هزار دلداده و صدها برنامه فرهنگی و مذهبی، تصویری ماندگار از عشق مردم این دیار به حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ثبت کند؛ روایتی از مردمی که کربلا را تنها یک مقصد جغرافیایی نمی‌دانند، بلکه آن را در دل و رفتار خود زنده نگه داشته‌اند.