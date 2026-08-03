به گزارش خبرگزاری مهر، عارف امرایی در سخنانی اظهار داشت: از آغاز طرح اربعین حسینی ۲۵ تیرماه تا ۱۲ مردادماه ۱۴۰۵، ۹ میلیون و ۳۱۵ هزار و ۱۰۲ تردد وسایل نقلیه در محورهای مواصلاتی استان به ثبت رسیده است.
وی با بیان این که ترددهای استان در ۶۸ محور مجهز به ترددشمار آنلاین ثبت میشود، افزود: از ابتدای طرح تا پایان روز ۱۱ مردادماه، ۸۲۷ هزار و ۶۰۰ وسیله نقلیه وارد استان و ۸۲۹ هزار و ۷۱۸ وسیله نقلیه از استان خارج شده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان، تصریح کرد: تیمها و گشت راهداری به همراه تیمهای پلیسراه بهصورت شبانهروزی مشغول پایش و کنترل ترافیک عبوری محورهای استان هستند.
امرایی، اضافه کرد: بهمنظور ارائه خدمات مطلوب به زائرین اربعین حسینی علیهالسلام، سامانه تلفنی ۱۴۱ مرکز مدیریت راههای استان بهصورت شبانهروزی ضمن اطلاعرسانی وضعیت مسیرهای موردنظر، پاسخگوی زائران اربعین است.
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