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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۰۴

تردد بیش از ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار وسیله نقلیه در جاده‌های لرستان

تردد بیش از ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار وسیله نقلیه در جاده‌های لرستان

خرم‌آباد - مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان گفت: از ابتدای طرح اربعین تا ۱۲ مردادماه، بیش از ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار وسیله نقلیه در جاده‌های استان تردد داشته‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عارف امرایی در سخنانی اظهار داشت: از آغاز طرح اربعین حسینی ۲۵ تیرماه تا ۱۲ مردادماه ۱۴۰۵، ۹ میلیون و ۳۱۵ هزار و ۱۰۲ تردد وسایل نقلیه در محورهای مواصلاتی استان به ثبت رسیده است.

وی با بیان این که ترددهای استان در ۶۸ محور مجهز به ترددشمار آنلاین ثبت می‌شود، افزود: از ابتدای طرح تا پایان روز ۱۱ مردادماه، ۸۲۷ هزار و ۶۰۰ وسیله نقلیه وارد استان و ۸۲۹ هزار و ۷۱۸ وسیله نقلیه از استان خارج شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان، تصریح کرد: تیم‌ها و گشت راهداری به همراه تیم‌های پلیس‌راه به‌صورت شبانه‌روزی مشغول پایش و کنترل ترافیک عبوری محورهای استان هستند.

امرایی، اضافه کرد: به‌منظور ارائه خدمات مطلوب به زائرین اربعین حسینی علیه‌السلام، سامانه تلفنی ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های استان به‌صورت شبانه‌روزی ضمن اطلاع‌رسانی وضعیت مسیرهای موردنظر، پاسخگوی زائران اربعین است.

کد مطلب 6907804

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