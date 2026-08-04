خدمت بر مدار عشق؛ «حصار امام» همدان پناهگاه امن زائران در مسیر کربلا

خبرگزاری مهر، گروه استانها- محمدرضا بهرامیصفت: همدان در روزهای پرشور اربعین دیگر تنها یک شهر عبوری نیست بلکه به ایستگاهی برای تجلی عشق و میزبانی زائرانی تبدیل شده است که با پای دل مسیر کربلا را برگزیدهاند.
از لحظه ای که زائران از استانهای شمالی، تهران و دیگر نقاط کشور وارد پایتخت تاریخ و تمدن ایران می شوند تا زمانی که بار سفر می بندند، این دست های گرم مردم و همت بلند خادمان در موکب های مردمی است که آبروی میزبانی را حفظ می کند.
در کوچه پس کوچههای این شهر و در مسیرهای اصلی موکبهایی همچون «امام حسن مجتبی (ع) و یادبود شهدای حصار امام (ره)» نه با بودجههای دولتی که با سرمایه محبت و کمکهای خیران اداره میشوند. این خادمان شبانه روز و بیادعا سنگر خدمت را حفظ کردهاند و از تامین غذای گرم گرفته تا اسکان و تعمیرات خودروی زائرانی که در راه مانده را انجام میدهند.
این گزارش روایتی است از ایثار خالصانه مردم پیامی است برای مسئولانی که باید بدانند میزبانی از زائران اربعین آزمونی برای اثبات کارآمدی و توجه به شان این پایتخت کهن است.
روایتی از اولین موکبهای همدانی که میزبان زائران اباعبدالله الحسین شد
محمد صادقی مسئول موکب امام حسن مجتبی (ع) در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به سابقه دیرینه این موکب در همدان اظهار کرد: ریشه این حرکت به سال های 86 و 87 بازمیگردد؛ زمانی که ما به عنوان یکی از اولین موکبهای شهر همدان در سرمای استخوان سوز محرم بنای خدمت را گذاشتیم. آن روزها شاید کسی تصور نمیکرد این حرکت کوچک به جریانی پایداری تبدیل شود.
وی افزود: هدف ما از همان روز نخست، تنها «خدمت» بود، خدمت به زائرانی که از کربلا باز میگشتند و هیچ پناهی نداشتند و باور ما این است که اینجا «سفینه حسین (ع)» است و هر کسی که در این مسیر گام میزند، مهمان خدا محسوب میشود و خستگی زائرانی که از راهی دور میآمدند و لبخند رضایتشان پس از یک استراحت کوتاه، بهترین مزد برای خادمان این موکب است؛ مزدی که با هیچ چیز در این دنیا قابل معاوضه نیست.
مسئول موکب امام حسن مجتبی (ع) و یادبود شهدای حصار امام (ره) با بیان اینکه فعالیتهای این موکب به صورت شبانهروزی و بدون وقفه انجام می شود، گفت: بازه زمانی خدمت ما از اربعین شروع شده و تا چند روز پس از آن ادامه دارد و در این روزها موکب امام حسن مجتبی (ع) به پناهگاه زائرانی تبدیل میشود که خسته از مسیر نیازمند دقایقی آسایش و یک لقمه غذای گرم هستند.
صادقی ادامه داد: آمارها به تنهایی گویای عمق نیاز و ضرورت وجود این ایستگاههای خدمت رسانی است، به شکلی که امسال به طور میانگین روزانه بین 700 تا 800 نفر و در روزهای اوج بیش از هزار نفر از خدمات موکب بهره مند شدند.
وی افزود: در آشپزخانه موکب امام حسن مجتبی(ع) 8 نفر از خواهران خادم به صورت متمرکز و شبانهروزی مسئولیت طبخ غذا را بر عهده دارند، زنانی که بیادعا سنگر پشتیبانی را حفظ کردهاند.
مسئول موکب امام حسن مجتبی (ع) در تشریح ساختار نیروی انسانی موکب خاطرنشان کرد: در کنار خواهران که بار اصلی پخت و پز را به دوش می کشند، سیل جمعیت جوانان و نوجوانان محله حصار امام (ره) در بخشهای مختلف از لجستیک گرفته تا انتظامات، فعالیت میکنند و این موکب مدرسهای برای تربیت نسل جدید خادمان اباعبدالله (ع) است؛ جوانانی که یاد گرفتهاند در میدان عمل و برای گره گشایی از کار مردم از هیچ تلاشی فروگذار نکنند.
خدمت رسانی فراتر از سفره های غذا
صادقی با اشاره به گستردگی خدمات موکب گفت: تعریف ما از «موکب داری» تنها توزیع غذا نیست بلکه ما اینجا با خدمات متنوعی روبرو هستیم،از تعمیرات خودروی زائرانی که در راه ماندهاند تا تامین هزینههای ضروری مسافرانی که دست شان از همه جا کوتاه شده است را انجام میدهیم.
وی افزود: گاهی زائر برای تعمیر یک قطعه کوچک ماشین خود در راه می ماند؛ ما با تمام توان ورود می کنیم تا او به مقصد برسد. این موارد خدماتی هستند که هیچ سازمان دولتی برای آن بودجه تعیین نکرده اما دلهای بزرگ خیران آن را ممکن کرده است.
این فعال فرهنگی در ادامه صحبتهای خود با لحنی انتقادی نسبت به مدیریت فضاهای شهری تصریح کرد: اگرچه خادمان امام حسین (ع) با جان و دل خدمت میکنند اما نباید از ضعفها غافل شد و این موضوع در مسیر تردد زائران برای نمایش سوغات و صنایع دستی، تنها چند چادر بدون امکانات برپا شده مصداق بارز بیسلیقگی است.
وی در پایان تاکید کرد: زائرانی که از استانهای مختلف حاضر میشوند انتظار دارند در پایتخت تاریخ و تمدن، با صحنه ای آبرومند مواجه شوند، نه اینکه برای رفع نیازهای ساده، سرگردان باشند و انتظار ما از مسئولان این است که به جای شعار در میدان حاضر باشند و برای حداقلهای رفاهی زائران و شان پایتخت تاریخ و تمدن ایران، فکری اساسی و عملیاتی کنند و با سوء مدیریت چهره میزبانی همدان را خدشهدار نکنند.
ایثار بی ادعا در پایتخت تاریخ و تمدن؛ وقتی سفره های مردمی پناه زائران اربعین شد
احمدعلی پورمنش زائر اهل استان تهران در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به استفاده از خدمات موکب امام حسن مجتبی (ع) و یادبود شهدای حصار امام (ره) اظهار کرد: در مسیر سفر و هنگام رسیدن به همدان با موکبی روبرو شدیم که واقعا نظم، محبت و خدمت در آن موج می زد و خادمان با روی خوش از زائران استقبال میکردند و همین برخورد صمیمی، خستگی راه را از تن ما بیرون آورد.
وی افزود: برای ما که از استان تهران آمده بودیم، وجود چنین موکبی یک آرامش واقعی بود. هم غذای گرم دریافت کردیم، هم امکان استراحت داشتیم و هم فضای معنوی موکب حال و هوای خاصی به سفرمان داد، وقتی میبینیم که مردم بدون هیچ چشمداشتی برای خدمت به زائران امام حسین (ع) پای کار آمدهاند، بیشتر به عظمت این راه پی میبریم.
این زائر تهرانی گفت: موضوعی که خیلی برای من جالب بود، مدیریت خوب و هماهنگی خادمان بود. از لحظه ورود تا زمان خروج همه چیز منظم و محترمانه انجام میشد و به نظرم این موکب فقط یک محل پذیرایی نیست بلکه یک نمونه واقعی از فرهنگ خدمت و ایثار است که باید بیشتر دیده شود.
پورمنش خاطرنشان کرد: از مردم همدان و خادمان این موکب صمیمانه تشکر میکنم و امیدوارم این مسیر خیر و برکت هر سال پررونقتر از قبل ادامه پیدا کند و مسئولان هم حمایت بیشتری از چنین مجموعههای مردمی داشته باشند.
در پایان باید گفت بار اصلی این میزبانی بیادعا بر دوش همین هیئتهای مردمی و خیرانی است که بیهیچ چشمداشتی، آبرو و اعتبار همدان را در موسم اربعین حفظ میکنند. اما آنچه در این میان بیش از پیش به چشم میآید، ضرورت حضور عملیاتی مدیریت شهری است. موکبداران، میداندار خدمت شدهاند و حالا نوبت مسئولان است که با عبور از شعارهای تکراری، امکانات و زیرساختهای لازم را برای تسهیل تردد زائران فراهم کنند. نباید اجازه داد که ضعف در برنامهریزی و غفلت از زیبایی بصری شهر زحمات این خادمان خالص را تحتالشعاع قرار دهد. میزبانی از زائران اربعین، آزمونی برای سنجش عیار مسئولیتپذیری مسئولان شهری است که امیدواریم در سایه مطالبهگری رسانهها و مردم به نمرهای قابل قبول منتهی شود.
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