از پشت فرمان تا پشت مرز؛ روایت خادمان گمنام اربعین

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - محدثه جوان دلویی؛ ما نمی‌بینیم، اما او که همه چیز را می‌داند، خوب می‌بیند؛ می‌بیند برای عاشقان حسین (ع) چه دست‌هایی به کار می‌آید، چه دل‌هایی بی‌ادعا می‌تپد و چه انسان‌هایی بی‌هیاهو، سهم خود را از اربعین نه در زیارت، که در خدمت به زائران جست‌وجو می‌کنند.

او خوب می‌داند برای اربعین سیدالشهدا (ع)، چه کسانی راهی می‌شوند؛ نه برای آنکه خود به مقصد برسند، بلکه تا دیگران را به مقصد برسانند.

اربعین، تنها یک راهپیمایی نیست؛ نماد همبستگی شیعیان و جلوه‌ای از آمادگی برای ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) است. هر کس در این مسیر قدم می‌گذارد، به نذر و نیتی، گرمای سوزان، خستگی و سختی راه را به جان می‌خرد؛ یکی با پای پیاده، دیگری پشت فرمان اتوبوس، یکی کنار جاده و دیگری بر فراز بالابرهای راهداری.

شاید تلاش بسیاری از این خادمان، هرگز در قاب دوربین‌ها ثبت نشود، اما اگر همین مردان و زنان گمنام در پشت صحنه، در جاده‌ها و مرزهای کشور، عاشقانه پای کار نبودند، سفر میلیون‌ها زائر نیز چنین آسان و امن رقم نمی‌خورد.

از هفته‌ها پیش از اربعین، رانندگان ناوگان حمل‌ونقل عمومی، نیروهای راهداری، راهسازان و ده‌ها گروه خدمات‌رسان، خانه و خانواده را ترک می‌کنند و راهی مرزهای غربی کشور می‌شوند؛ بی‌آنکه خود توفیق زیارت داشته باشند.

نذر یک بانوی راننده؛ از پشت فرمان تا پشت دروازه کربلا

«فائزه کاظمی» یکی از رانندگان نمونه خراسان شمالی است؛ بانویی که پنج سال پیش نخستین مأموریت حرفه‌ای خود را با انتقال زائران از مرز مهران آغاز کرد و از همان زمان، خدمت به زائران حسین (ع) را نذر دلش قرار داد.

امسال نیز، با دلی شکسته و نیتی بزرگ، از آخرین روز تیرماه لباس خدمت بر تن کرده و راهی جاده‌های منتهی به مهران شده است.

در مسیر مهران با او تماس می‌گیرم.

می‌پرسم: امسال با چه نیتی دوباره این مسئولیت را پذیرفتید؟

چند لحظه سکوت می‌کند. بغضی سنگین، صدایش را می‌شکند.

آرام می‌گوید: «اجازه بدهید کنار جاده توقف کنم و همکارم پشت فرمان بنشیند... بعد جواب می‌دهم.»

رانندگی اتوبوس از مشاغل سخت به شمار می‌رود؛ آن هم در مسیرهای طولانی و پررفت‌وآمد اربعین. اما فائزه کاظمی نشان داده است که اگر عشق به سیدالشهدا (ع) باشد، هیچ سختی، مانع خدمت نمی‌شود.

از اعزام نخستین زائر تا بازگشت آخرین مسافر

او می‌گوید: از سی‌ام تیرماه تا زمانی که آخرین زائر خراسان شمالی به استان برگردد، در جاده هستم. بعد از آن به مرز چذابه می‌روم تا زائران افغانستانی را به مرز دوغارون برسانم و سپس برای دهه پایانی ماه صفر، در مسیر اسفراین و مشهد خدمت می‌کنم.

دوباره از او می‌پرسم: نذرتان چیست؟ این بار بغضش به اشک تبدیل می‌شود؛ اشکی که پشت خطوط تلفن هم می‌توان سنگینی‌اش را احساس کرد.

می‌گوید: برادرزاده‌ام بیمار است... از همه زائرانی که تا مهران رسانده‌ام خواسته‌ام وقتی به حرم امام حسین (ع) رسیدند، شفای فرزندم را دعا کنند.

چند ثانیه سکوت می‌کند و ادامه می‌دهد: سخت است هزاران کیلومتر رانندگی کنی، تا پشت مرز بروی، اما اجازه نداشته باشی وارد کربلا شوی. فقط چند ساعت پشت مرز بمانی و دوباره برگردی.

او اما هیچ گلایه‌ای ندارد؛ تنها می‌گوید: هم سخت است و هم شیرین.

برات کربلا را از امام رضا (ع) گرفتم

فائزه کاظمی از سال‌های دورتر هم می‌گوید؛ از زمانی که هنوز راننده اتوبوس نبود.

سال‌ها قبل، یازده روز پیاده از اسفراین تا مشهد رفتم و از امام رضا (ع) برات کربلا را گرفتم. دو سال هم توفیق حضور در اربعین داشتم؛ اما حالا پنج سال است که سهمم رساندن زائران تا مرز مهران است.

او از واکنش زائران نیز لبخندزنان می‌گوید: وقتی می‌بینند راننده اتوبوس یک خانم است، تعجب می‌کنند اما بعد خوشحال می‌شوند و همیشه لطف دارند.

نخستین گروهی که امسال به مرز رسانده، دانشجویان خراسان شمالی بوده‌اند و پس از آن نیز کاروان‌های مختلف زائران را جابه‌جا کرده است.

وقتی برای آخرین بار از نذرش می‌پرسم، بدون تردید پاسخ می‌دهد: اگر خدا فرزندم را شفا بدهد، او را با خودم به کربلا می‌برم.

ذوق خدمت؛ وقتی قرعه عشق به نام یک راننده می‌افتد

برای برخی، اربعین یعنی پیاده‌روی از نجف تا کربلا؛ اما برای عده‌ای دیگر، اربعین یعنی هزاران کیلومتر رانندگی، ساعت‌ها کار در گرمای سوزان، تعمیر جاده‌ها و روشن نگه داشتن مسیر زائران؛ بی‌آنکه خود، فرصت زیارت پیدا کنند.

امسال قرعه خدمت به نام «محسن وحدانی» افتاد؛ راننده تنها دستگاه ایسوز ۶ تن بالابر اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان شمالی.

او در مسیر ایلام به مهران، پاسخگوی تماس ما شد؛ صدایش سرشار از شوق بود، شوقی که از پشت خطوط تلفن هم می‌شد آن را حس کرد.

می‌گوید: ۱۰ سال است در معاونت راهداری اداره کل راهداری خراسان شمالی مشغول به کار هستم و هرجا روشنایی جاده، تعمیر پایه‌های برق یا عملیات بالابری نیاز باشد، خودروی ما از جنگل گلستان تا فاروج در خدمت مردم است.

خدمت در ارتفاع؛ برای امنیت زائران

وحدانی توضیح می‌دهد امسال سازمان راهداری کشور برای نخستین بار تصمیم گرفت از همه استان‌هایی که خودروهای بالابر دارند، نیرو به مرزهای اربعین اعزام کند.

او می‌گوید: سال‌ها منتظر چنین فرصتی بودم. وقتی اعلام کردند باید به مهران اعزام شوم، احساس کردم دعوتم کرده‌اند.

این راننده راهداری ادامه می‌دهد: خودروی ایسوز بالابر شرایط خاصی دارد و بیشتر از ۶۰ کیلومتر در ساعت نمی‌تواند حرکت کند. مسیر طولانی است، اما وقتی مقصد خدمت به زائران امام حسین (ع) باشد، خستگی معنا ندارد.

وظیفه او، تعمیر و نگهداری روشنایی مسیرها، پایه‌های برق، تجهیزات و هر آن چیزی است که امنیت تردد زائران را افزایش می‌دهد؛ کاری که شاید کمتر کسی آن را ببیند، اما نبودش می‌تواند مشکلات زیادی ایجاد کند.

سال‌ها انتظار برای یک مأموریت عاشقانه

وحدانی با لبخند می‌گوید: اولین اربعین عمرم است که به این مأموریت اعزام شده‌ام. همیشه آرزو داشتم سهمی در خدمت به زائران داشته باشم و حالا خدا این فرصت را نصیبم کرده است.

او امیدوار است پس از پایان مأموریت، فرصتی برای زیارت نیز پیدا کند.

می‌گوید: همین که می‌بینم کاری می‌کنم تا مسیر زائران ایمن‌تر باشد، برایم افتخار بزرگی است. ان‌شاءالله این خدمت، مقدمه‌ای برای زیارت خودم هم باشد.

پانزده سال پشت فرمان؛ دومین سال خادمی در مهران

کمی آن‌سوتر، «حمزه همتی» نیز مشغول انجام مأموریت است؛ راننده‌ای که ۱۵ سال است در جاده‌های خراسان شمالی و کشور تردد می‌کند و اکنون دومین سال حضورش در مرز مهران را تجربه می‌کند.

او از نیروهای پرتلاش راهداری شهرستان شیروان است و این روزها در پایانه برکت مهران، شبانه‌روز برای خدمت به زائران فعالیت می‌کند.

وقتی از سختی کار می‌پرسم، بدون مکث پاسخ می‌دهد: اصلاً سخت نیست؛ وقتی عشق امام حسین (ع) باشد، خستگی معنا ندارد. این مأموریت، وظیفه ماست و با جان و دل انجامش می‌دهیم.

زیارتی که بعد از اربعین هم می‌چسبد

از او می‌پرسم خودتان چه زمانی به زیارت می‌روید؟

لبخندی می‌زند و می‌گوید: سال گذشته، یک روز بعد از اربعین، همراه همکاران به زیارت رفتیم. شاید جمعیت کمتر شده بود، اما آن زیارت خیلی به دلم چسبید.

همتی ادامه می‌دهد: ان‌شاءالله امسال هم بعد از پایان مأموریت، اگر قسمت باشد، به زیارت اربابمان خواهیم رفت.

او معتقد است خدمت به زائران، خود نوعی زیارت است؛ زیارتی که شاید در ظاهر دیده نشود، اما اجر و پاداشش کمتر از پیمودن مسیر پیاده‌روی نیست.

پشت صحنه باشکوه‌ترین اجتماع جهان

هر سال میلیون‌ها نفر تصاویر سیل عاشقان حسینی را در مسیر نجف تا کربلا می‌بینند؛ اما کمتر کسی به انسان‌هایی فکر می‌کند که هفته‌ها پیش از آغاز مراسم، در گرمای طاقت‌فرسای مردادماه، جاده‌ها را آماده می‌کنند، روشنایی مسیرها را برقرار نگه می‌دارند، خودروها را تعمیر می‌کنند و شبانه‌روز در مرزها می‌مانند تا این اجتماع عظیم، ایمن و منظم برگزار شود.

آنان نه در قاب دوربین‌ها دیده می‌شوند و نه نامشان بر سر زبان‌ها می‌افتد؛ اما اگر نباشند، شاید بخش مهمی از این حماسه نیز شکل نگیرد.

۲۱ راهدار؛ ۱۱ دستگاه ناوگان و یک مأموریت مشترک

خدمت به زائران اربعین، تنها به رانندگان اتوبوس یا نیروهای مستقر در پایانه‌های مرزی محدود نمی‌شود؛ پشت این حرکت عظیم، مجموعه‌ای از نیروهای راهداری، ماشین‌آلات و تجهیزات شبانه‌روز در حال فعالیت هستند تا کوچک‌ترین خللی در تردد میلیون‌ها زائر ایجاد نشود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان شمالی از اعزام تیم عملیاتی استان به مرز مهران خبر می‌دهد؛ تیمی که روزها پیش از اوج حضور زائران، راهی غرب کشور شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان شمالی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با آغاز موج سفرهای اربعین، تیم عملیاتی این اداره کل شامل ۲۱ نفر از نیروهای راهداری به همراه ۱۱ دستگاه ناوگان سبک و سنگین به مرز مهران اعزام شده‌اند.

مهدی میقانی افزود: این نیروها در بخش‌های مختلف از جمله نگهداری راه‌ها، ایمن‌سازی مسیرها، رفع نواقص احتمالی، پشتیبانی فنی، خدمات حمل‌ونقل و تسهیل تردد زائران فعالیت می‌کنند.

وی با بیان اینکه خدمت به زائران سیدالشهدا (ع) برای نیروهای راهداری افتخار بزرگی است، تصریح کرد: تمام امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای خدمت‌رسانی مطلوب به زائران بسیج شده تا زائران بتوانند با آرامش و امنیت بیشتری مسیر خود را طی کنند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان شمالی خاطرنشان کرد: نیروهای اعزامی تا پایان عملیات بازگشت زائران در مرز مهران مستقر خواهند بود و پس از پایان مأموریت به استان بازمی‌گردند.

اربعین؛ روایت دیده‌نشدن‌ها

اربعین را معمولاً با تصویر سیل جمعیت در مسیر نجف تا کربلا می‌شناسیم؛ با پرچم‌های برافراشته، موکب‌های خدمت‌رسان و اشک‌هایی که در حرم سیدالشهدا (ع) جاری می‌شود.

اما پشت این قاب‌های باشکوه، انسان‌هایی ایستاده‌اند که سهمشان از این سفر، تنها بدرقه دیگران است.

زن راننده‌ای که هزاران کیلومتر رانندگی می‌کند و هر بار پشت مرز می‌ایستد؛ مردی که سال‌ها منتظر می‌ماند تا با یک خودروی بالابر راهی مهران شود؛ راننده‌ای که روشنایی جاده را حفظ می‌کند تا زائران در امنیت حرکت کنند و راهدارانی که شب و روز، گرما و خستگی را به جان می‌خرند تا هیچ مانعی بر سر راه عاشقان حسین (ع) باقی نماند.

زیارتی که شاید در کربلا نباشد

شاید این خادمان، در روزهای اربعین فرصت نداشته باشند ضریح امام حسین (ع) را در آغوش بگیرند یا در بین‌الحرمین قدم بزنند؛ اما هر زائری که سالم به مقصد می‌رسد، حاصل بخشی از تلاش آنان است.

فائزه کاظمی، محسن وحدانی، حمزه همتی و ده‌ها نیروی گمنام دیگر، شاید نامشان در میان میلیون‌ها زائر ثبت نشود، اما بی‌شک در دفتر خادمان سیدالشهدا (ع) جایگاهی ویژه دارند.

اربعین فقط روایت قدم‌هایی نیست که از نجف تا کربلا برداشته می‌شود؛ گاهی روایت دست‌هایی است که فرمان اتوبوس را می‌چرخانند، دست‌هایی که پیچ‌های جاده را تعمیر می‌کنند، چراغ‌های مسیر را روشن نگه می‌دارند و بی‌ادعا، راه را برای عاشقان هموار می‌کنند.

شاید آنان به کربلا نرسند، اما هر روز، دلشان در مسیر کاروان حسین (ع) قدم می‌زند؛ همان دل‌هایی که بی‌صدا خدمت می‌کنند و بی‌هیاهو، سهم خود را از بزرگ‌ترین اجتماع عاشقان جهان برمی‌دارند.