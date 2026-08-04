درس اربعین؛ ایستادگی در برابر «یزیدیان زمان»

خبرگزاری مهرـ گروه استان‌ها، عاطفه وفائیان: این‌جا، در دوردست‌ترین نقطه از جاده‌ی نجف به کربلا، جایی که باد، بوی خاک تفتیده‌ بین‌الحرمین را با خود نمی‌آورد، چشم‌ها به سمت کوی حسین خیره مانده است. برای کسی که دلش در میان سیل جمعیت زائران جامانده، فاصله تنها عددی بی‌معناست؛ اینجا، در کنج تنهایی دلدادگان، قلب‌ها ضرب‌آهنگ قدم‌های زائران را می‌گیرند و لرزش دستان بر سینه نهاده، حکایت از اشتیاقی دارد که دیوارهای خانه را به ضریح شش‌گوشه پیوند می‌دهد. امروز، برای تو که در هیاهوی شهر و دغدغه‌های روزمره، جامانده‌ای، این اربعین، فرصتی برای سکوت و گریستن است. شاید پاهایت توفیق همراهی با خیل عشاق را نداشت، اما دلت زودتر از همه به کربلا رسیده است. تو که ماندی، وقتی رو به قبله می‌ایستی و با صدایی لرزان، سلامی به محضر امام شهید می‌فرستی، بدان که پاسخ آن «السلام علیک» را در عمق جانت شنیده‌ای. مگر نه این است که زیارت، بیش از آنکه رفتن باشد، رسیدن است؟ رسیدنِ روح به آن جایگاهی که در آن، حق از باطل تمیز داده می‌شود و غبار تردید، از چهره‌ی باورها کنار می‌رود.

زیارت اربعین از نشاهه‌های شیعه است

حجت‌الاسلام علی مومنی، امام جماعت حرم مطهر رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از اعمالی که انسان‌های معتقد و شیعیان به آن اهتمام دارند، عمل به روایت امام حسن عسکری(ع) درباره زیارت اربعین است. در این روایت، بزرگداشت اربعین و زیارت اباعبدالله الحسین(ع) از نشانه‌های شیعه معرفی شده است و مستحب است زائران در روز اربعین، در فضای باز و زیر آسمان، زیارت امام حسین(ع) را قرائت کنند.

امام‌جماعت حرم مطهر رضوی با اشاره به فلسفه اربعین بیان کرد: در باور دینی، روح انسان پس از مرگ در مراحل مختلفی به بدن سر می‌زند؛ از جمله هنگام گذاشتن انسان در قبر، زمان پرسش نکیر و منکر، شب اول قبر، روز سوم و روز چهلم. هرچند روح به‌تدریج از بدن جدا و وارد عالم دیگری می‌شود، ارتباط‌هایی میان روح و بدن وجود دارد. کسانی که در اربعین به زیارت رفتگان خود می‌روند و ثواب اعمالشان را به آنان هدیه می‌کنند، از این سنت بهره‌مند می‌شوند. زیارت ائمه اطهار(ع) و به‌ویژه زیارت اباعبدالله الحسین(ع) در اربعین، از جمله اعمال مستحب در این ایام است.

وی نخستین زیارت اربعین امام حسین(ع) را مربوط به جابر بن عبدالله انصاری و عطیه دانست و گفت: جابر و عطیه به کربلا آمدند، در آب فرات غسل کردند، لباس‌های خود را خوشبو کردند و به زیارت امام حسین(ع) رفتند.

مومنی همچنین درباره حضور کاروان اهل‌بیت امام حسین(ع) در کربلا در اربعین افزود: کاروان اباعبدالله الحسین(ع) در مسیر بازگشت از شام به کربلا رسید؛ البته درباره اینکه این دیدار در همان سال نخست شهادت امام حسین(ع) یا سال بعد انجام شده است، میان برخی دیدگاه‌ها اختلاف وجود دارد.

امام جماعت حرم مطهر رضوی با اشاره به پیشینه زیارت اربعین در میان علمای شیعه اظهار کرد: از گذشته، علمای بزرگ شیعه در نجف، به‌ویژه در ایام اربعین، از مسیر نجف به سمت کربلا حرکت می‌کردند و به زیارت اباعبدالله الحسین(ع) می‌رفتند. امروز نیز میلیون‌ها نفر در مراسم اربعین راهی زیارت امام حسین(ع) می‌شوند و نجف و کربلا مملو از جمعیت است. مسیر نجف تا کربلا شاهد حرکت سیل جمعیت زائرانی است که با حاجت‌ها و نیت‌های مختلف به زیارت اباعبدالله الحسین(ع) می‌روند. در میان زائران، حتی افرادی دیده می‌شوند که مسلمان نیستند اما با مشاهده حضور گسترده مردم، در این مسیر حرکت می‌کنند و خود را به زیارت امام حسین(ع) می‌رسانند.

وی از مردم خواست در صورت فراهم نبودن امکان سفر، از راه دور زیارت اربعین را قرائت کنند و دو رکعت نماز زیارت به‌جا آورند، ان‌شاءالله در ثواب زیارت اربعین شریک خواهند بود.

اربعین؛ اعلام پیروزی حقیقت بر تحریف و طغیان

حجت‌الاسلام موسی اسفندیاری، مدیر نمایندگی خراسان بنیاد بین‌المللی امامت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اربعین سال ۶۱ قمری، حادثه‌ای در امتداد واقعه کربلا بود؛ اما پس از گذشت حدود دو قرن از این واقعه، حکومت‌های اموی و عباسی همه توان خود را برای تحریف و تکذیب آن به کار گرفتند تا از آثار انقلابی و جهادی کربلا بکاهند. شدت این مقابله‌ها به جایی رسید که متوکل عباسی بارها دستور تخریب آثار قبور شهدای کربلا را صادر کرد و حتی آن منطقه را به زمین کشاورزی تبدیل کردند. در این مسیر، زائران را به شهادت رساندند و دست و پای آنان را بریدند تا راه زیارت و یاد کربلا را خاموش کنند.

مدیر نمایندگی خراسان بنیاد بین‌المللی امامت بیان کرد: در اوج این خفقان و کشاکش، امام حسن عسگری (ع) با وجود محاصره در سامرا، مرزبندی روشنی میان اسلامی که در برابر کربلا ایستاده بود و اسلامی که کربلا احیاگر آن بود، ترسیم کردند.

وی ادامه داد: امام حسن عسگری (ع) نشانه‌های مؤمن را در تبعیت از امام کربلا دانستند و نخستین علامت این تبعیت را حرکت به سوی کربلا و زیارت اربعین سیدالشهدا (ع) معرفی کردند، معنای این سخن آن است که در اوج دشمنی خلافت عباسی، مؤمن باید رویکردی فعال و تهاجمی داشته باشد. هنگامی که دشمن می‌خواهد بنیان حقیقت را برکند، مؤمن باید نمادهای حقیقت را برجسته کند؛ حتی در نشانه‌هایی مانند انگشتر به دست راست کردن و بلند گفتن بسم‌الله الرحمن الرحیم در نماز.

اسفندیاری با بیان اینکه اربعین حرکت در امتداد حرکت عظیم کربلا است، تصریح کرد: اربعین، رفتن در مسیر زیارت سیدالشهدا (ع)، نماد حقیقت در برابر تحریف و تکذیب دستگاه خلافت و تهاجم به جبهه رسانه‌ای باطل است. اربعین جهاد در برابر کفر و نفاق، تجدید پیمان با ایمان و اسلام ناب، حقیقت و حقانیت، ولایت و حاکمیت خداوند است. این حرکت، بیعت با امامت حق و برائت از خلافت باطل به شمار می‌رود.

مدیر نمایندگی خراسان بنیاد بین‌المللی امامت گفت: زائر اربعین در محضر امام شهید و در برابر امام غایب و منتقم، شهادت می‌دهد که پیرو امام مظلومی است که حق با او بود و از جریان غفلت، جهالت و ظلمی که حقیقت را پایمال هوس‌ها کرد و مسیر تاریخ را از حق دور ساخت، برائت می‌جوید. این خط و جریان امروز می‌تواند بهترین بستر برای زمینه‌سازی ظهور باشد؛ همان حقیقتی که رهبر شهید انقلاب در وصف راهپیمایی عظیم اربعین مورد توجه قرار دادند و آن را زمینه‌ساز قیام برای خدا و ظهور حضرت بقیه‌الله الاعظم (عج) دانستند.

اربعین؛ حرکت تمدنی در مسیر ظهور و خنثی‌کننده تبلیغات دشمن

حجت‌الاسلام علی‌پور شیخلو، مدیر اداره تبلیغات اسلامی تربت‌جام ضمن تشریح اهمیت زیارت سیدالشهدا (ع) در ایام اربعین، اظهار کرد: بر اساس روایات، خداوند برای زائر پیاده امام حسین (ع) به هر قدم یک حسنه می‌نویسد، گناهی از او محو می‌کند و درجه‌ای به او می‌بخشد. همچنین زیارت آن حضرت موجب دفع خطرات، افزایش روزی، طول عمر و بخشش گناهان گذشته و آینده می‌شود.

مدیر اداره تبلیغات اسلامی تربت‌جام در ادامه به تبیین مفهوم «جاماندگان اربعین» پرداخت و تصریح کرد: حرکت جاماندگان اربعین، در حقیقت برگرفته از حرکت تمدنی اربعین است. کسانی که توفیق حضور در مسیر نجف تا کربلا را ندارند، با نیتی خالص و با همان نگاه تمدنی، در شهرستان‌های مختلف کشور گردهم می‌آیند تا سهمی در این جریان بزرگ داشته باشند. این حرکت تمدنی، زمینه‌ساز اتصال به نهضت جهانی حضرت مهدی (عج) است و پیام آن، زنده نگه داشتن اهداف قیام کربلا برای نسل‌های آینده است.

وی با تأکید بر تقابل همیشگی جریان حق و باطل، گفت: امروز نیز جریان استکبار جهانی، یعنی آمریکا و اسرائیل، به عنوان «یزیدیان زمان» به دنبال تحمیل اراده و ظلم خود بر ملت‌ها هستند. اما درس اربعین، ایستادگی و نپذیرفتن ذلت است. دشمن با تبلیغات طوفانی و پرحجم، تلاش می‌کند چهره حقیقت را مخدوش کرده و اذهان را مسموم کند، اما حرکت‌های تمدنی همچون پیاده‌روی اربعین و اجتماعات جاماندگان، بافته‌های دشمن را نقش بر آب می‌کند.

علیپور شیخلو خاطرنشان کرد: این گردهمایی بزرگ اسلامی و انقلابی، که از انقلاب امام حسین (ع) آغاز و به انقلاب امام خمینی (ره) رسیده است، تا ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) ادامه خواهد داشت. برای کسانی هم که امکان جسمی سفر کربلا را ندارند، طبق فرمایش امام صادق (ع)، قرائت پنج مرتبه زیارت اباعبدالله (ع) و سلام دادن به آن حضرت رو به سمت کربلا، نسخه‌ای برای بهره‌مندی از ثواب و آرامش در این روز بزرگ است.