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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۴

خروش دلدادگان حسینی در قزوین

خروش دلدادگان حسینی در قزوین

قزوین- مردم قزوین با پرچم های سرخ انتقام حضوری بیادماندنی در پیاده روی دلدادگان حسینی دارند.

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کد مطلب 6907957

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