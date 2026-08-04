https://mehrnews.com/x3cK7K ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۴ کد مطلب 6907957 استانها قزوین استانها قزوین ۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۴ خروش دلدادگان حسینی در قزوین قزوین- مردم قزوین با پرچم های سرخ انتقام حضوری بیادماندنی در پیاده روی دلدادگان حسینی دارند. دریافت 1 MB کد مطلب 6907957 کپی شد مطالب مرتبط اربعین خاستگاهی برای شکلگیری «زیستجهان نوین اسلامی» است بزرگترین روایت ناگفته اربعین، پشت مرزهای شرقی ایران مانده است خوانشی از حکمرانی شبکهای، مشارکت اجتماعی و ظرفیت تمدنسازی اربعین گرگان غرق در شور اربعین؛ مراسم «دلدادگان حسینی» آغاز شد برچسبها اربعین حسینی قزوین اربعین 1405
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