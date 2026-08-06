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۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۶

بیانیه خانواده شهید لاریجانی درباره برخی گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای

بیانیه خانواده شهید لاریجانی درباره برخی گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای

در پی انتشار اظهارات یک نماینده مجلس درباره چگونگی شهادت شهید لاریجانی و طرح ادعایی، خانواده شهید لاریجانی به این گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای پاسخ داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار اظهاراتی از سوی یکی از نمایندگان مجلس در فضای مجازی درباره چگونگی شهادت شهید لاریجانی و طرح ادعایی ناصواب از طرف ایشان، در بیانیه‌ای خانواده شهید از همه صاحبان تریبون دعوت می‌کند از اظهارات شتاب‌زده و غیر کارشناسی شدیداً اجتناب کنند.

در ادامه این بیانیه آمده است: خانواده شهید مستمراً در حال پیگیری ابعاد این مسئله از نهادهای مسئول می‌باشند و چنین ادعایی نه تنها مورد تایید نهادهای مسئول نبوده، بلکه اساساً بعنوان یکی از فرضیه‌های حادثه هم مطرح نشده است و شهید دکتر مرتضی اساساً هیچ تلفن همراهی از ماه‌ها قبل از جنگ رمضان تا روز شهادت همراه نداشتند و نسبت به این مسئله نیز در خصوص سایر همراهان بسیار حساسیت داشتند.

بی‌تردید روشن شدن ابعاد این حادثه، مستلزم بررسی‌های دقیق، کارشناسانه و مبتنی بر اسناد معتبر است و هرگونه نتیجه‌گیری شتاب‌زده یا طرح گمانه‌های فاقد پشتوانه، نه‌ تنها کمکی به کشف حقیقت نمی‌کند، بلکه می‌تواند موجب تشویش افکار عمومی و رنجش بازماندگان شهید شود.

از این‌رو، خانواده شهید از همه شخصیت‌های محترم، رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی تقاضا دارد تا پیش از اعلام نظر درباره علل و جزئیات این حادثه، منتظر گزارش‌های رسمی و مستند مراجع مسئول بمانند و از انتشار تحلیل‌های فاقد اعتبار پرهیز کنند.

امید است حقیقت، آن‌گونه که هست و بدون هیچ ابهام و ملاحظه‌ای، از مسیر قانونی و تخصصی برای مردم شریف ایران روشن شود و یاد و راه شهید نیز از هرگونه حاشیه و گمانه‌زنی مصون بماند.

کد مطلب 6909856
زهرا علیدادی

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