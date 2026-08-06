به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار اظهاراتی از سوی یکی از نمایندگان مجلس در فضای مجازی درباره چگونگی شهادت شهید لاریجانی و طرح ادعایی ناصواب از طرف ایشان، در بیانیهای خانواده شهید از همه صاحبان تریبون دعوت میکند از اظهارات شتابزده و غیر کارشناسی شدیداً اجتناب کنند.
در ادامه این بیانیه آمده است: خانواده شهید مستمراً در حال پیگیری ابعاد این مسئله از نهادهای مسئول میباشند و چنین ادعایی نه تنها مورد تایید نهادهای مسئول نبوده، بلکه اساساً بعنوان یکی از فرضیههای حادثه هم مطرح نشده است و شهید دکتر مرتضی اساساً هیچ تلفن همراهی از ماهها قبل از جنگ رمضان تا روز شهادت همراه نداشتند و نسبت به این مسئله نیز در خصوص سایر همراهان بسیار حساسیت داشتند.
بیتردید روشن شدن ابعاد این حادثه، مستلزم بررسیهای دقیق، کارشناسانه و مبتنی بر اسناد معتبر است و هرگونه نتیجهگیری شتابزده یا طرح گمانههای فاقد پشتوانه، نه تنها کمکی به کشف حقیقت نمیکند، بلکه میتواند موجب تشویش افکار عمومی و رنجش بازماندگان شهید شود.
از اینرو، خانواده شهید از همه شخصیتهای محترم، رسانهها و فعالان فضای مجازی تقاضا دارد تا پیش از اعلام نظر درباره علل و جزئیات این حادثه، منتظر گزارشهای رسمی و مستند مراجع مسئول بمانند و از انتشار تحلیلهای فاقد اعتبار پرهیز کنند.
امید است حقیقت، آنگونه که هست و بدون هیچ ابهام و ملاحظهای، از مسیر قانونی و تخصصی برای مردم شریف ایران روشن شود و یاد و راه شهید نیز از هرگونه حاشیه و گمانهزنی مصون بماند.
نظر شما