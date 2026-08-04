زورآوند: گرمای هوا تا پایان هفته در کرمانشاه ماندگار است

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین پیش‌بینی‌های هواشناسی استان کرمانشاه، اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشه‌های هواشناسی، هوای استان تا پایان هفته جاری همچنان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات نیز وزش باد و افزایش ابر در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: شرایط جوی حاکم بر استان ممکن است طی ساعاتی از امروز و فردا در نواحی مرزی با غبار رقیق نیز همراه شود که این پدیده به‌صورت موقت کیفیت هوا را در این مناطق تحت تأثیر قرار خواهد داد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با بیان اینکه تغییر محسوسی در شرایط پایدار جوی استان طی روزهای آینده پیش‌بینی نمی‌شود، تصریح کرد: وزش باد در برخی ساعات از جمله در مناطق مستعد، می‌تواند موجب شکل‌گیری گردوخاک محلی و کاهش نسبی دید شود، اما پدیده غالب همچنان آسمانی صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.

زورآوند ادامه داد: هوای گرم روزانه همچنان تا پایان هفته جاری در جو استان حاکم خواهد بود و دمای هوا در ساعات روز در اغلب نقاط استان همچنان در شرایط گرم قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: با وجود تداوم گرمای روزانه، کمینه دمای شبانه از روز پنجشنبه تا اوایل هفته آینده در غالب نقاط استان به آرامی کاهش خواهد یافت و انتظار می‌رود دمای شبانه روندی کاهشی داشته باشد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به ثبت دماهای بالای هوا در برخی نقاط استان گفت: شهرستان قصرشیرین با ثبت دمای ۴۹ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان بوده و پس از آن سرپل‌ذهاب با ۴۷ درجه سانتی‌گراد در رتبه بعدی قرار گرفته است.

زورآوند به شهروندان توصیه کرد با توجه به تداوم گرمای هوا، در ساعات گرم روز از تردد و فعالیت غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و نسبت به مدیریت مصرف انرژی و آب توجه بیشتری داشته باشند.