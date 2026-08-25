علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: شرایط جوی استان کرمانشاه تا پایان هفته عمدتاً قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد و رشد ابر پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: وزش باد در برخی ساعات امروز در استان به ویژه در نواحی مرزی شدت بیشتری خواهد داشت و احتمال شکل‌گیری گردوخاک محلی در این مناطق وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه گفت: پدیده گردوخاک احتمالی در نواحی مرزی ناشی از وزش باد بوده و می‌تواند در برخی ساعات موجب کاهش کیفیت هوا در این مناطق شود.

زورآوند با اشاره به روند تغییرات دمایی استان عنوان کرد: متوسط دمای هوا در نقاط مختلف کرمانشاه از روز چهارشنبه به آرامی کاهش خواهد یافت.

وی ادامه داد: این روند کاهش دما در نواحی گرمسیری استان با تأخیر آغاز می‌شود و از روز جمعه شاهد کاهش تدریجی متوسط دمای هوا در این مناطق خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، شرایط جوی استان تا پایان هفته بدون تغییر قابل توجه ادامه خواهد داشت و وزش باد و رشد ابر از پدیده‌های غالب در این مدت خواهد بود.