محمد شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت پارکینگ‌ها، ناوگان حمل‌ونقل و خدمات‌رسانی در شهرستان قصرشیرین همزمان با موج بازگشت زائران اربعین، اظهار کرد: همچنان حدود ۳۰ درصد خودروهای زائران در پارکینگ‌های پیش‌بینی‌شده شهرستان باقی مانده و هنوز صاحبان این خودروها به کشور بازنگشته‌اند.

وی افزود: با توجه به روند فعلی تردد و افزایش آمار ورود زائران از مرز خسروی، پیش‌بینی می‌شود در روزهای پیش رو بخش قابل توجهی از این زائران وارد کشور شوند و خودروهای باقی‌مانده در پارکینگ‌ها نیز به تدریج تخلیه شوند.

فرماندار قصرشیرین تصریح کرد: هیچ محدودیتی در زمینه تأمین وسایل حمل‌ونقل عمومی وجود ندارد و با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، ناوگان اتوبوسی اعم از حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری آمادگی لازم برای جابه‌جایی زائران را دارد.

شفیعی با بیان اینکه تمامی دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان در شهرستان قصرشیرین در آماده‌باش هستند، گفت: هماهنگی‌های لازم برای مدیریت موج بازگشت زائران انجام شده و روند خدمات‌رسانی در مرز بین‌المللی خسروی با نظم و آرامش در حال انجام است.

وی با اشاره به فعالیت موکب‌های خدمات‌رسان در مسیر بازگشت زائران خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی صورت گرفته، موکب‌ها خدمات خود را به ضلع شرقی مرز و مسیر خروجی زائران منتقل کرده‌اند تا دسترسی زائران به خدمات مورد نیاز در زمان بازگشت تسهیل شود.

فرماندار قصرشیرین در پایان گفت: امیدواریم تلاش‌ها و خدمات ارائه‌شده به زائران اربعین حسینی مورد قبول حضرت حق قرار گیرد و بتوانیم همچنان زمینه بازگشت آرام و ایمن زائران را از مرز خسروی فراهم کنیم.