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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۱۷

رفع موانع تجاری مرز خسروی برای رونق اقتصادی پیگیری شود

رفع موانع تجاری مرز خسروی برای رونق اقتصادی پیگیری شود

کرمانشاه - فرماندار قصرشیرین با ارائه گزارشی به وزیر امور خارجه، بر تقویت مرز خسروی، رفع موانع تجاری و حمایت از فعالان اقتصادی این مرز تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شفیعی عصر سه‌شنبه در دیدار با سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، گزارشی از وضعیت مرز خسروی، عملکرد ستاد اربعین شهرستان و ظرفیت‌ها و مشکلات اقتصادی و تجاری این مرز ارائه کرد.

وی با اشاره به تردد یک میلیون و ۲۵ هزار زائر از مرز خسروی در ایام اربعین امسال اظهار کرد: این میزان تردد نسبت به سال گذشته ۶ درصد افزایش داشته و بیانگر رشد و رونق قابل توجه این مرز است.

فرماندار قصرشیرین با قدردانی از همراهی سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق و مجموعه دیپلماسی کشور افزود: هماهنگی مسئولان ایرانی و عراقی امسال برای نخستین‌بار زمینه فعالیت ۱۳۲ دستگاه اتوبوس حمل یکسره زائران از استان‌های تهران و اصفهان در مرز خسروی را فراهم کرد.

شفیعی ادامه داد: دیپلماسی فعال سفارت ایران در عراق و تعامل با مسئولان عراقی موجب شد زائران ایرانی با کمترین مشکل در مسیر تردد مواجه شوند و هماهنگی‌های صورت‌گرفته نقش مؤثری در مدیریت بهتر تردد ایفا کرد.

وی همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده پیش از اربعین گفت: حدود دو هفته پیش از آغاز مراسم، تیم مدیریتی استان کرمانشاه به ریاست استاندار و با همراهی سفارت ایران در عراق و قرارگاه رمضان، نشست‌ها و رایزنی‌هایی را در سطح ملی و کشور عراق برگزار کرد.

فرماندار قصرشیرین افزود: نتیجه این رایزنی‌ها ارتقای زیرساخت‌ها در دو سوی مرز ایران و عراق و رفع بخشی از کمبودها در زمینه مواکب، آب و یخ، خدمات امدادی و درمانی و دیگر نیازهای زائران بود.

شفیعی در ادامه بر ظرفیت‌های اقتصادی مرز خسروی تأکید کرد و از وزیر امور خارجه خواست با استفاده از ظرفیت دیپلماسی کشور، موضوع فعالیت ترانشیمنت به‌صورت ۱۵ روز در خاک ایران و ۱۵ روز در خاک عراق پیگیری شود تا زمینه تسهیل تجارت و رونق اقتصادی منطقه فراهم شود.

وی همچنین خواستار پیگیری مشکل پرداخت هزینه‌های مانیفست و ارائه راهکاری برای رفع این دغدغه فعالان اقتصادی شد و گفت: حمایت از تجار و فعالان اقتصادی مرز خسروی باید مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار قصرشیرین در پایان تأکید کرد: تسهیل فرآیندهای تجاری، رفع موانع فعالیت اقتصادی و استفاده حداکثری از ظرفیت مرز خسروی می‌تواند به رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و توسعه پایدار قصرشیرین و منطقه کمک کند.

شفیعی همچنین از تعامل و پیگیری‌های فتح‌الله حسینی، نماینده مردم قصرشیرین، سرپل‌ذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی، در زمینه مسائل و توسعه شهرستان قصرشیرین قدردانی کرد.

کد مطلب 6920805

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